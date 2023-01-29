分析／「今不選與明要選」都是真的？　2024藍白都需敬郭台銘三分

▲黨內有聲音傳出郭台銘、侯友宜搭配2024總統大選。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、侯友宜）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘自2019年參與國民黨總統初選失利後，便對政治興趣缺缺，近年熱心公益及醫療生技。隨著2024總統大選越來越近，近期傳出各種消息，指郭台銘起心動念選總統。據悉，郭並非真的想選總統，只是也不會任由外界指手畫腳或置之不理，因此這些風聲是用來敲山震虎，讓藍白有意角逐大位者「敬郭三分」，接下來好好談合作。

郭台銘2019參與國民黨總統初選，便體悟到隔行如隔山、人心隔肚皮，更曾放低姿態對前高雄市長韓國瑜說「大哥拜託你」，可還是不敵政治現實，搞得灰頭土臉。4年過去，總統大選又即將到來，而這4年間郭台銘對政治興趣缺缺，潛心公益及醫療生技，不只爭取到BNT疫苗，還推出口水快篩機，好感度大增。

近期多份民調顯示，郭台銘與新北市長侯友宜支持度名列前茅，若單獨與民進黨可能人選賴清德對決，都有勝出機會。然而，此際卻有消息傳出，稱郭台銘已與新北市長侯友宜結盟，並達成「你選，我就不選」的共識。

一位政壇要角指出，郭台銘確實曾當面表示自己不選2024總統了，要專心事業跟公益，尤其兩者性質兼具的醫療生技。郭由於元配林淑如乳癌病逝，弟弟郭台成也因白血病往生，這讓他多次感慨，「我有再多的錢，也換不回他們的性命。」於是可以看到，郭台銘捐贈「台成細胞治療中心」、「台大癌醫大樓」，接著斥資入股台康生技、啟弘生技；接下來最重要的，就是通過「醫療三法」：《再生醫療發展法》、《再生醫療施行管理條例》、《再生醫療製劑管理條例》。

職是之故，郭台銘的重點不在自己選不選總統，而是在福國利民的理想能不能實踐，就算「成功不必在郭」，但仍需「功成必定有郭」，因此不能任由外界隨便消費，或是認定他不選了就不予理會。因此一位與郭台銘共事的近郭人士才會說，目前郭參選總統的機率已從0%提升到3％。

儘管0%到3%只有提升一點點，但這一點點卻是從不可能變成有可能。而回顧2019年郭台銘參選總統的起手式，是忽然宣稱「媽祖託夢」，因此政壇研判，今年藍白有志總統大位者，還是得好好正視郭台銘想實踐的理想，黨內人士直言，以郭台銘的個性來看，今天說「不選」，絕對是真的，但明天突然說「要選」，絕對也是大有可能，大家都還是要「敬郭三分」。

此外，為與郭台銘保持溝通順暢管道，國民黨主席朱立倫起用黃健庭、李縉穎、林家興等人，而郭也起用國民黨體系出身的何龢擔任新聞聯絡人，未來若國民黨重返執政、國會過半，可共同推動各項福國利民的政策與法案。

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）