　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／「今不選與明要選」都是真的？　2024藍白都需敬郭台銘三分

▲▼楊登嵙節目上預言郭台銘、侯友宜搭配一定選贏2024總統大選。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、侯友宜）

▲黨內有聲音傳出郭台銘、侯友宜搭配2024總統大選。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、侯友宜）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘自2019年參與國民黨總統初選失利後，便對政治興趣缺缺，近年熱心公益及醫療生技。隨著2024總統大選越來越近，近期傳出各種消息，指郭台銘起心動念選總統。據悉，郭並非真的想選總統，只是也不會任由外界指手畫腳或置之不理，因此這些風聲是用來敲山震虎，讓藍白有意角逐大位者「敬郭三分」，接下來好好談合作。

郭台銘2019參與國民黨總統初選，便體悟到隔行如隔山、人心隔肚皮，更曾放低姿態對前高雄市長韓國瑜說「大哥拜託你」，可還是不敵政治現實，搞得灰頭土臉。4年過去，總統大選又即將到來，而這4年間郭台銘對政治興趣缺缺，潛心公益及醫療生技，不只爭取到BNT疫苗，還推出口水快篩機，好感度大增。

近期多份民調顯示，郭台銘與新北市長侯友宜支持度名列前茅，若單獨與民進黨可能人選賴清德對決，都有勝出機會。然而，此際卻有消息傳出，稱郭台銘已與新北市長侯友宜結盟，並達成「你選，我就不選」的共識。

一位政壇要角指出，郭台銘確實曾當面表示自己不選2024總統了，要專心事業跟公益，尤其兩者性質兼具的醫療生技。郭由於元配林淑如乳癌病逝，弟弟郭台成也因白血病往生，這讓他多次感慨，「我有再多的錢，也換不回他們的性命。」於是可以看到，郭台銘捐贈「台成細胞治療中心」、「台大癌醫大樓」，接著斥資入股台康生技、啟弘生技；接下來最重要的，就是通過「醫療三法」：《再生醫療發展法》、《再生醫療施行管理條例》、《再生醫療製劑管理條例》。

職是之故，郭台銘的重點不在自己選不選總統，而是在福國利民的理想能不能實踐，就算「成功不必在郭」，但仍需「功成必定有郭」，因此不能任由外界隨便消費，或是認定他不選了就不予理會。因此一位與郭台銘共事的近郭人士才會說，目前郭參選總統的機率已從0%提升到3％。

儘管0%到3%只有提升一點點，但這一點點卻是從不可能變成有可能。而回顧2019年郭台銘參選總統的起手式，是忽然宣稱「媽祖託夢」，因此政壇研判，今年藍白有志總統大位者，還是得好好正視郭台銘想實踐的理想，黨內人士直言，以郭台銘的個性來看，今天說「不選」，絕對是真的，但明天突然說「要選」，絕對也是大有可能，大家都還是要「敬郭三分」。

此外，為與郭台銘保持溝通順暢管道，國民黨主席朱立倫起用黃健庭、李縉穎、林家興等人，而郭也起用國民黨體系出身的何龢擔任新聞聯絡人，未來若國民黨重返執政、國會過半，可共同推動各項福國利民的政策與法案。

▲▼郭台銘出席立法院「資通安全與科技發展策進會」成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
慘遭性虐「分裂40個人格」　23歲正妹網紅痛苦自爆
巴基斯坦「48人公車墜谷」竄大火！　乘客燒到面目全非　
「這1牌」路上一堆人穿！　內行分析3點：能不紅嗎
快訊／第三波內閣人事！吳釗燮、邱國正留任　梁文傑接陸委會副主
「平溪天燈」飛進別人家！　願望卡屋簷畫面曝
飲料界低調王者！　茶飲控激推「這家老字號」
女兒簽「DNR」讓爸好走　遭哥控弒父！結果曝
老公副駕狂指揮！女星暴怒「那麼會你來」　他連開17小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／第三波內閣人事！吳釗燮、邱國正留任　梁文傑接陸委會副主委

分析／「今不選與明要選」都是真的？　2024藍白都需敬郭台銘三分

陳建仁上任第一戰！普發6千草案預計2月17日表決　最快4月中發放

陳建仁內閣11新任官員、26人留任　國防、外交、陸委會尚待揭牌

不只金酒！　陸宣布解禁「63家台灣食品」輸入

幕後／藍喊「世代交替」恐成世代對立？　黨內不願戰艱困選區原因曝

蔡英文越介入內閣滿意度越低　游盈隆：陳建仁恐像林全「顧人怨」

藍營批陳建仁組閣沒新意　侯友宜祝福：地方一定跟中央攜手合作

傳朱立倫可能「上場代打」2024　侯友宜：每個人有每個人的角色

賴清德推Line貼圖做公益！　收養多年浪浪曝光

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

謝瓊煖「大飆演技」騙過劉品言　她崩潰反整：我也能得金鐘獎！

客人站攤前！被趕走＋罵破Ｘ 店家道歉：看她摔蛋糕被激怒

快訊／第三波內閣人事！吳釗燮、邱國正留任　梁文傑接陸委會副主委

分析／「今不選與明要選」都是真的？　2024藍白都需敬郭台銘三分

陳建仁上任第一戰！普發6千草案預計2月17日表決　最快4月中發放

陳建仁內閣11新任官員、26人留任　國防、外交、陸委會尚待揭牌

不只金酒！　陸宣布解禁「63家台灣食品」輸入

幕後／藍喊「世代交替」恐成世代對立？　黨內不願戰艱困選區原因曝

蔡英文越介入內閣滿意度越低　游盈隆：陳建仁恐像林全「顧人怨」

藍營批陳建仁組閣沒新意　侯友宜祝福：地方一定跟中央攜手合作

傳朱立倫可能「上場代打」2024　侯友宜：每個人有每個人的角色

賴清德推Line貼圖做公益！　收養多年浪浪曝光

Fubon Angels首辦練習生徵選　3女孩脫穎而出

只因被多瞪一眼！暴力韓男「踹頭撞牆」20多歲女　腦出血右腿麻痺

叮嚀寵物魚回大海要小心！下秒遭「大魚一口吞下」　飼主崩潰大叫

打遊戲中離「來不及說再見」！網咖男秒被帶走　原因曝光

巴基斯坦「48人公車墜谷」竄大火　至少41死！乘客燒到面目全非

女球迷受訪一半「掏出雪乳」　男記者秒出手！崩潰大叫全放送

免治馬桶該買嗎？　網大推「2功能」會上癮：便便都回家上

清甜香氣一聞就愛上！2023春夏「這5款玫瑰香水」超推

約好上岸時間不見人影！屏東後壁湖潛水客失蹤　海陸空同步搜救

High唱KTV隔天發不出聲！功能性嗓音障礙上身　做好這6點保住好聲音

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

徐巧芯揭側翼翻車　台灣燈會副燈由交通部負責

金酒遭禁48天　今正式解禁放行輸陸

2022政壇共少了幾位碩博士？　「這人」損失最大

不只金酒！　陸宣布解禁「63家台灣食品」輸入

罕讚內閣改組「唯一亮點」　藍委：有望突破玻璃天花板

再戰高雄！柯志恩驚爆1敗選秘密　喊話黨中央「公平對待」

內閣改組！林右昌任內政部長、史哲掌文化部　故宮院長換「他」當

快訊／駁陳菊推薦史哲任文化部長　監察院：院長恪遵憲法分際

內閣改組薛瑞元留任、陳時中未入列　他曝核心原因

快訊／第三波內閣人事！吳釗燮、邱國正留任　梁文傑接陸委會副主委

「仁燦配」戰2024總統？　吳子嘉曝：新內閣「蔡陳體制」恐卡賴

「這2人」留任挨轟「鬥雞內閣」　趙少康諷：新瓶裝舊酒

走春不想人擠人　捷運站外就有落羽松秘境

「柯文哲選總統是為了當閣揆」　吳子嘉：像待價而沽的媽媽桑

更多熱門

相關新聞

陳建仁上任第一戰！普發6千草案預計2月17日表決　最快4月中發放

陳建仁上任第一戰！普發6千草案預計2月17日表決　最快4月中發放

準行政院長陳建仁1月底將上任，而新揆第一仗就要面對總質詢、全民關注的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，兩者優先順序還要經朝野協商，而普發現金條例草案由於朝野始終達不到共識、立院議程問題，預估最快2月17日才可以表決，讓陳建仁新官上任就充滿挑戰、沒有蜜月期。

藍營批陳建仁組閣沒新意　侯友宜祝福：地方一定跟中央攜手合作

藍營批陳建仁組閣沒新意　侯友宜祝福：地方一定跟中央攜手合作

傳朱立倫可能「上場代打」2024　侯友宜：每個人有自己的角色

傳朱立倫可能「上場代打」2024　侯友宜：每個人有自己的角色

叫恁總仔出來打！他指朱立倫2024可能上場代打　「一定腥風血雨」

叫恁總仔出來打！他指朱立倫2024可能上場代打　「一定腥風血雨」

立委補選後啟動2024提名！　朱立倫「4字箴言」：國民黨一定提對的人

立委補選後啟動2024提名！　朱立倫「4字箴言」：國民黨一定提對的人

關鍵字：

國民黨民眾黨郭台銘朱立倫柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

弟幫姊送喜帖摔倒　遭超速車輾斷頭

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

邱澤罕見同框老婆放閃！

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

點傳播妹助興！職軍嗨完遭仙人跳　簽下650萬本票

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

桃園男逛街突失智！幼兒3度低溫大哭狂抖

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

電梯大樓住幾樓最優？

今年還有7大連假　最長放5天

更多

最夯影音

更多
蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD
《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面