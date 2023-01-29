陳建仁上任第一戰！普發6千草案預計2月17日表決　最快4月中發放

▲準行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

準行政院長陳建仁1月底將上任，而新揆第一仗就要面對總質詢、全民關注的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，兩者優先順序還要經朝野協商，而普發現金條例草案由於朝野始終達不到共識、立院議程問題，預估最快2月17日才可以表決，讓陳建仁新官上任就充滿挑戰、沒有蜜月期。

對於現金普發，特別條例7條文、包含法案名稱都保留送朝野協商，依相關審議進度，預計最快2月17日才可以表決、4月中旬發放，而藍營已經放話，不管是總質詢還是現金發放特別條例，都要讓陳建仁好看。時代力量也表示，相關財源應用於還債以及優先照顧弱勢，顯示朝野政黨還難以達成共識。

對於相關特別條例，民進黨團總召柯建銘說，4黨有共識何其困難，特別條例草案估最快2月17日才可以表決，大約會在4月中旬發放現金，「不會剛好在清明節你放心。」

國民黨團總召曾銘宗強調，國民黨全力推動發現金；更在1月9日就將發現金條例草案送立法院議事處；但1月12日行政院將特別條例草案送立法院後，發現其內容包山包海，還有空白授權。

民進黨立委許智傑表示，尊重在野黨問政權利，但也希望在野黨理性問政、就事論事，本席相信陳建仁穩重及溫暖的態度，加上宗教家和學術成就的高度，再大的挑戰都能迎刃而解，看好大仁哥的表現。



