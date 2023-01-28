麵店一碗湯259元…她點完看傻「全是大白菜」PO片吐槽：太坑了

▲西安一間麵館賣白菜湯259元。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭姓女遊客（化姓）及家人近日去西安旅行，25日晚在當地一間麵館，花費58元人民幣（約新台幣259元）買了一碗菜湯，沒想到上菜後發現竟然全部都是白菜，她事後氣炸發文吐槽。27日下午，鄭女表示，事件曝光後，遭到部分網友私信辱罵，精神幾近崩潰。涉事麵館老板則喊冤，店內菜品都是按標準進行配料，並未宰客。

據《極目新聞》報導，鄭女講述，1月25日下午，鄭女夫妻帶著兩個孩子去華清宮遊玩，在看完演出後已經天黑了。兩個大人帶著兩個孩子，走出景區就看到一間麵館，「當時我想到就在景區旁邊，味道不一定好。」

但因為附近沒有其他麵店，鄭女一家人還是走進該店，「到麵館是晚上8點多，一樓爆滿，我們就上了二樓。」在二樓，鄭女一家四口在臨時加的一張桌子旁坐下。當時，鄭女點了兩份當地特色麵條，一份燴菜，一份米飯，最後結帳119元（人民幣，下同），其中燴菜價格是58元。

鄭女回憶，當晚兩碗麵的分量並不多，但是覺得麵館在景區旁邊正常，也沒說什麼，然而，燴菜上桌的時候就感覺「太坑了」，孩子用筷子一挑，發現裡面只有2個素丸子，其它全是大白菜，剩下幾片胡蘿蔔。

鄭女說，當時帶著孩子，不想惹事，看服務員也忙不過來，就沒有向店裡提意見，「我當時就很生氣，58元的燴菜我不嫌你貴，但是不應該只有大白菜和幾片胡蘿蔔吧？」她隨手拍了影片，發到了社交平台。

鄭女說，平時很少在社交平台發影片，這次發布影片只是為了講述經歷，表達一下心情。然而，影片發布後的第二天，鄭女收到很多人發來的私信。這些私信中有很多是質疑和辱罵，有人責備她旅行不做攻略，甚至有網友惡毒地詛咒她全家。

截止1月27日，這則影片的按讚量已經達到3.5萬。

▲鄭女最後結帳119元人民幣。（圖／翻攝自極目新聞）

27日下午，涉事店主王先生解釋稱，店內每份燴菜都是按標準進行配料，並未宰客，「我們的菜，都是一份一份配好的，每一份標準都一樣的。」王先生稱，店內燴菜的配料有七八種，丸子和肉都會有。王先生認為，由於每個顧客的要求不一樣，不同地方的燴菜內容也不一樣，所以會有顧客認為菜裡料太少。

一份燴菜中有多少肉和丸子？王先生稱，這些都是廚師在負責，自己並不清楚，「如果覺得菜量太少或者菜品有問題，當時可以跟我們說。」王先生稱，只要是顧客覺得菜品有問題，當場更換或者直接退菜都可以。

目前，該店面已經按照當地監管部門的要求暫停營業。