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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸首個千萬人口都市開第一槍　除夕元宵開放部分區域放煙火鞭炮

▲西安,煙火,煙花,爆竹。（圖／CFP）

▲西安古城牆邊的煙火表演。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節即將到來，大陸不少民眾在疫情後希望能在節慶到來之時放鞭炮煙火慶祝，引起正反兩派人士激辯，形成輿論話題。西安市今（12）日發出通告，在劃定的限制燃放區域內，可在除夕及元宵全天燃放煙火鞭炮，除夕至元宵期間，每日7時至22時可以燃放，成為大陸首個可以放鞭炮煙火慶祝過年的千萬級人口以上大都市。

▲西安,煙火,煙花,爆竹。（圖／CFP）

▲西安民眾放煙火慶祝農曆新年。（圖／CFP）

大陸經過3年疫情，適逢春節假期到來，不少民眾期待能在過年期間燃放煙火鞭炮，不過，由於決定權在於各地方政府，多數仍維持「禁放」政策，引起熱議，甚至連「名嘴」胡錫進都發文聲援，「理解過年很想放煙花爆竹的人，但一定找個允許的地方去放。」

此前，包括陝西延川、甘肅白銀、山東東營和濱州、遼寧大連等市先後宣布，市民可在春節期間於劃定區域燃放煙火鞭炮。至於首都北京市則宣布，2023年春節期間將繼續嚴格執行全域禁放政策，連年輕人和兒童喜歡的甩炮、玩具噴花等皆屬於煙花爆竹，均在禁放之列。

至於西安市公布的「關於加強2023年春節期間煙花爆竹安全管理的通告」指出，新城區、碑林區、蓮湖區、雁塔區、灞橋區、未央區行政區域為禁止燃放區域；閻良區、臨潼區、長安區、高陵區、鄠邑區、藍田縣、周至縣行政區域為限制燃放區域。

在限制燃放區域內，以下地點禁止燃放煙花爆竹：國家機關；文物保護單位、歷史文化街區、優秀近現代建築保護範圍；易燃易爆物品生產、儲存單位；公園、山林等其他重點防火區；醫療機構、學校、幼兒園、療養院、養老機構；車站、機場等交通樞紐，城市軌道交通及鐵路線路安全保護區，機動車停車場；輸變電設施安全保護區；影劇院、博物館、圖書館、商場、展覽館；其他易引發消防安全事故的重點單位；秦嶺範圍核心保護區、重點保護區內。

此外，在除夕及元宵兩日，在長安區、高陵區、西咸新區、高新區、曲江新區、國際港務區等地將舉辦大型煙火秀。

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