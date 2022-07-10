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大陸 大陸焦點 特派現場

網紅大唐「不倒翁女孩」新近況　三年過去..手牽「她」亮相

記者任以芳／綜合報導

疫情之前，大陸西安5A級景區大唐不夜城裡網紅表演者「不倒翁女孩」馮佳晨備受注目，當年遊客為了一睹風采，擠壞表演區好幾根欄杆。隨著疫情衝擊，景區多次配合防疫政策，馮佳晨暫時淡出人們的視線。近期，她在微博曬出最新近況，讓粉絲十分開心，昔日大唐「不倒翁女孩」已經進階為人母。

▲▼ 大唐不夜城「不倒翁女孩」 。（圖／翻攝 皮卡晨吖）

▲ 大唐不夜城「不倒翁女孩」嫁給大陸秦腔四大名旦齊愛雲之子 。（圖／翻攝 皮卡晨吖）

綜合陸媒報導指出，現在的馮佳晨將生活重心轉向家庭。疫情那年10月，馮佳晨在西安舉辦中式婚禮，她的婆婆是大陸戲劇「梅花獎」得主、秦腔四大名旦之一的齊愛雲。隨後，馮佳晨幾乎專注在家庭和藝術事業上。

去年9月，馮佳晨以全運會傳遞聖火者的身份出現在接力現場，一身紅色運動裝配上自信的笑容。不過，也有網友質疑，「網紅為何能接聖火」，相關話題一度登上網路熱搜。

▲▼ 大唐不夜城「不倒翁女孩」 。（圖／翻攝 皮卡晨吖）

▲ 大唐不夜城「不倒翁女孩」升級為人母 。（圖／翻攝 皮卡晨吖）

直到最近，她在微博發布近照，照片裡的小女兒穿著可愛漢服，雖然臉部有貼圖保護隱私，整體還是十分可愛。馮佳晨也說，孩子隨爸爸，長得挺高。「最重要的是身體健康，一切都好！」

據了解，出生於1996年的馮佳晨，並非舞蹈專業出身，而是教育專業畢業。偶然機會成為舞蹈演員，刻苦練習累積舞蹈功底，之後在「大唐不夜城」表演，一舉一動，優雅又嫵媚。恍惚間，讓人仿佛夢回唐朝，久久無法回神。

當時，只要是馮佳晨的影片播放量基本上都是「10萬＋」起步，累積破上億點閱率。她也從一個默默無聞的舞蹈演員，一夜之間成了網紅。

疫情尚未開始之前，許多人提前好幾個小時在廣場占位置，只為與她拍一張「牽手照」。根據當時工作人員說，「表演區的隔離欄都擠壞了好幾根」。

▼ 大唐不夜城「不倒翁女孩」累積破上億點閱率  。（圖／翻攝 皮卡晨吖）

▲▼ 大唐不夜城「不倒翁女孩」 。（圖／翻攝 皮卡晨吖）

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