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大陸 大陸焦點 特派現場

西安車站人潮大出逃　大學生連夜離校「狂閃」7天封控

記者任以芳／綜合報導

大陸陝西省西安市陝西省會西安市本土疫情再起，當地疫情防控指揮部「無預警」宣布從昨6日零時起實施「全市7天臨時性管控」，從5日開始陸續出現逃出城的大批民眾，所有車站擠滿買票人潮，有如過年的回家盛況，現場十分混亂。

西安市從昨起開始臨時性管控7天，綜合陸媒報導指出，這波本土疫情感染者的核酸樣本檢測結果，證實為Omicron變種病毒BA.5.2分支，目前正進行病毒溯源，尚未找到源頭，因此宣布7天臨時性控管。

▲▼ 西安再次「封控」七天 。（圖／翻攝 星視頻）

▲ 西安再次「封控」七天，車站出現出城人潮 。（圖／翻攝 星視頻）

這兩天大陸網友上傳影片顯示，剛好放暑假期間，不少西安大學生寧可先出城避難回鄉。影片顯示，西安火車站出現大量排隊人潮，都是在搶票出城。所有人帶著大包小包行李往前衝，

位於南廣場兩名在西安某學院的大二生表示，「我們打算在候車廳過夜一晚。也有少數同學沒有離校，但接下來7天只能在學校封閉管理。」

據了解，這兩名學生動作比較快，5日下午4點鐘左右接到可以離校的通知，馬上在手機上買回家的車票，但沒有買到當晚的車票，都是買到6日上午返鄉車票。

一名商販表示，「當天晚上7、8點鐘乘客很多，多數都是剛剛放假的大學生和遊客，但11點之後人就少多了。」根據當地媒體報導，7月6日凌晨0時封控政策正式實行，西安火車站還有許多在火車站廣場等待排隊隊伍，但候車排隊的乘客少許多。

▲▼ 西安再次「封控」七天 。（圖／翻攝 星視頻）

▲西安不少大學生5日連夜離校回家。（圖／翻攝 星視頻）

也有不少大陸網友吐槽，這些排隊出城不只有大學生人潮，有有許多是想正常生活的老百姓，大家不願跟著賭一把「封控」七天，就怕西安成為第二個上海。

西安市政府強調也這不是「封城」，只是考量減少人員流動，全市所有民生物資超市、市場和醫療院所可正常營業。但也有報導指出，這次「封控」不只3到7天就結束，讓西安市民十分憂心，防疫的日子何時到頭。

另外，西安火車站地區管理委員今（7日）宣布，進站旅客均需查驗一碼通綠碼、身份證。按照《新冠肺炎聯防聯控方案（第九版）》中關於高中低風險地區劃定標準，截至7月6日下午16點，西安市中高風險區域涉及長安、曲江、國際港務區、航天基地、雁塔五個行政區，這些低風險區域的市民乘坐火車出行需查驗48小時核酸陰性證明 。出站方面，所有到站旅客均需查驗行程碼、健康碼，省外中高風險地區所在區縣旅客需查驗48小時核酸陰性證明。省外無疫情發生區縣旅客將進行一次免費落地核酸檢測，如果旅客已持有，則無需再檢。

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