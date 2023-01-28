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社會 社會焦點 保障人權

氣炸！檳榔攤香菸被搜刮一空還外帶　闆娘堅持損失多「1元」

▲▼鳳山竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲向姓男子在檳榔攤內搜刮香菸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名向姓男子（42歲）24日深夜散步經過鳳山區一間已打烊的檳榔攤，見四下無人就潛入行竊，把店內的香菸搜刮一空，還拿店內的塑膠袋裝香菸「外帶」，清晨李姓老闆娘（57歲）開店時發現氣炸，報警抓人，警詢時，老闆娘認為1元的塑膠袋也要算錢，堅持共損失「3001元」，讓承辦員警也覺得有趣。

▲▼鳳山竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲向男用檳榔攤內的塑膠袋把偷來的香菸外帶。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

李姓老闆娘是在24日清晨6時許到位於鳳山區中山東路上的檳榔攤準備開店營業時，發現店內地上散落煙盒疑似遭侵入，經清點店內物品後發現店內各品牌香煙共計30包遭竊，損失約3000元，趕緊報警，闆娘急敗壞的向員警說「偷店裡香菸還用我的塑膠袋外帶」，堅持損失一共是3001元，讓警方受理時哭笑不得「可見真的很生氣」。

▲▼鳳山竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲向姓男子行經檳榔攤後，潛入行竊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局成功派出所獲報後立即派員到場勘查、採證，並依規定受理偵辦，經警方調閱店家監視器影像畫面，發現竊嫌在凌晨2時許如內行竊，比對特徵後認出是一名向男竊嫌所為，經警方布線查緝掌握其行蹤後，於25日下午5時許於鳳山區中山東路一帶將向男查緝到案。

向男到案後坦承犯行，稱其徒步行經該處時，因發現檳榔攤大門未關店內空無一人，遂臨時起意進入店內徒手行竊櫃上菸品，得手後徒步逃逸。竊得菸品已至工地變賣給不知情工人，所得現金約2000元，也已花用完畢，警方詢後依竊盜罪將向男移送偵辦，氣噗噗的老闆娘得知後，也氣消的說「人有抓到就好」。

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