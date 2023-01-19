　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天使數字「188」偽鈔入侵！外送員藏200張　彰南10鄉鎮流竄　

記者唐詠絮／彰化報導

民眾要小心了！繼「XD」千元偽鈔後，中部地區又出現「188」百元假鈔，彰化大村鄉1名賴姓外送員，花了4698元，以每張7.1元代價在蝦皮購物買了5次、共660張假鈔票，藉著外送時換錢使用，不法獲利近4萬元，日前又用同樣手法送餐點到檳榔攤，拿出揉爛的百元假鈔夾在真鈔中，被眼尖的業者識破，報警逮人。警方在他家中起出207張各種面額偽鈔，但有4百多張偽鈔恐已流入市面，並在彰南地區超過10個鄉鎮流竄。

▲外送員持有百元假鈔被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲外送員持有百元假鈔被檳榔攤業者識破。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林分局表示， 1月17日接獲芳苑分局轉報，有民眾於1月8日在員林市區內叫餐外送以千元鈔欲找零時，不肖外送員趁機夾帶偽造百元鈔2張，另於相近時間亦接獲溪湖分局通報相似行使偽鈔案件，員林分局立即組成專案小組火速偵辦，在分析相關畫面及犯罪手法後，即研判此為連續行使偽鈔案件。

▲外送員持有百元假鈔被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲百元假鈔上印有玩具鈔票。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉，賴男於去年11月至1月間，在蝦皮購物買玩具偽鈔，分別以169元、650元、1040元、1439元及1400元代價，購買650張百元鈔及10張伍佰元鈔票，業者還送他2張千元鈔。

賴男拿到假鈔後，隨即混入真鈔，藉著外送機會向消費者找零使用。警方隨後在賴的家中，找到100元偽鈔200張，500元偽鈔5張，1千元偽鈔2張，顯示已有超過400張流入市面。

▲外送員持有百元假鈔被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲百元假鈔暗藏188發財天使數字。（圖／記者唐詠絮攝）

而這張偽鈔「CQ281880VJ」號碼夾著號稱「發財密碼」的數字188，員林分局分局長楊志傑提醒，年關將近，各面面額紙鈔流通量大，為防止不肖人士趁機使用偽鈔以假亂真，民眾如遇現金交易時，應提高警覺仔細辨識，如不幸收受偽鈔，亦應立即至鄰近警察機關報案，本分局亦持續將此類民生案件列為查緝重點，不法之徒切勿心存僥倖，以身試法。

ET快訊
砂石車紅燈亮了還硬闖！　騎士遭輾死亡
快訊／林書豪公布震撼喜訊！　「我和太太兩年前完成婚禮」
春節「寒流攪局」暴跌11°C！　最冷時段出爐
「朋友洗腎到死…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕：真的別再吃
快訊／快檢查！　9、10月千萬發票4張還沒領
內閣團隊春節期間「看守」　蘇貞昌總辭擬春節過後
「好市多快速通關」曝光！內行：別人排隊，我已回家開煮
館長被釘滿頭！　「後腦一大包」滲血照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡男凌晨闖醫院探視罹癌姑姑　護理師阻勸慘被暴打重創臉頸

砂石車奪命影片曝！紅燈亮了還硬闖　騎士遭輾過送醫不治

10「菜」分局長上線高雄！陳其邁撂5字重話　新春成警局長臨時考

收到13.6萬欠稅單！新竹低收單親媽急求助...變千萬富婆逆轉人生

天使數字「188」偽鈔入侵！外送員藏200張　彰南10鄉鎮流竄　

快訊／涉國安共諜案只被交保！今重開羈押庭　前立委現身這樣說

單行道逆向被攔！四輪大媽瞪眼嗆：不然我怎麼過去…下場GG了

22歲正妹「內衣褲被偷光」　原味控貼鼻狂嗅卻怨：只有洗衣精味

斯里蘭卡男飛4千公里來台禮佛　提前下車迷路！屏警出手助圓夢

OL學按摩轉正面突遭含住　色男瞎扯「以為她有意思」下場慘

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

貓熊叼竹葉瘋狂翻跟斗！　縮成球連滾7圈不停萌翻

死亡畫面曝光！雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

惡男凌晨闖醫院探視罹癌姑姑　護理師阻勸慘被暴打重創臉頸

砂石車奪命影片曝！紅燈亮了還硬闖　騎士遭輾過送醫不治

10「菜」分局長上線高雄！陳其邁撂5字重話　新春成警局長臨時考

收到13.6萬欠稅單！新竹低收單親媽急求助...變千萬富婆逆轉人生

天使數字「188」偽鈔入侵！外送員藏200張　彰南10鄉鎮流竄　

快訊／涉國安共諜案只被交保！今重開羈押庭　前立委現身這樣說

單行道逆向被攔！四輪大媽瞪眼嗆：不然我怎麼過去…下場GG了

22歲正妹「內衣褲被偷光」　原味控貼鼻狂嗅卻怨：只有洗衣精味

斯里蘭卡男飛4千公里來台禮佛　提前下車迷路！屏警出手助圓夢

OL學按摩轉正面突遭含住　色男瞎扯「以為她有意思」下場慘

辣到喝水更慘！超解辣食物Top4　醫激推「1神物」：老小都能用

惡男凌晨闖醫院探視罹癌姑姑　護理師阻勸慘被暴打重創臉頸

超過7歲走路變慢、開始嗜睡　7個老毛孩照護QA陪牠們慢慢變老

南港2022年唯一億元豪宅出爐　還為前屋主賺進1866萬大紅包

金卡戴珊買下黛妃經典「紫水晶十字架項鍊」　斥資599萬當新主人

給小孩200元紅包「被親戚嫌棄」　他看傻：還比較誰包多少

萬海年終昨晚最後一分鐘入帳　依考績4-16個月不等、平均9個月

開箱4千萬新房！愛莉莎莎「超省裝潢費」曝光　便宜到網友起疑

3寶爸殺光妻小！恐怖父子花60萬買兇　「狠殺6親」只為扶正小三

砂石車奪命影片曝！紅燈亮了還硬闖　騎士遭輾過送醫不治

奪命影片曝！彰化24歲女騎士擦撞路人摔倒　遭大貨車輾過慘死

社會熱門新聞

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

快訊／27歲男搶銀樓18枚金戒指被逮

正宮怒批小三：愛吃「銀行界劉德華」香腸　判賠15萬

貪男撿儲值卡「衝麥當勞狂點」　下場超慘

刑警齊唱慶生全GG　竟是大哥的女人自拍炫耀惹禍

女兒說父親家中跌倒亡　醫驚見多處可疑外傷

獨／買股被套山頂　八方雲集創辦人竟逼妻炒股

OL學按摩轉正面突遭含住　色男下場慘

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

陸航特飛訓中心上士輕生亡

集體逃稅19億！金錢豹、海派框場價曝

快訊／涉嫌逃漏稅19億！國泰洋酒認錯

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

更多熱門

相關新聞

「大門超扯懸空」真的有人住！背後原因驚呆了

「大門超扯懸空」真的有人住！背後原因驚呆了

外送員四處送餐，也時常見到奇葩的房子！一名185公分的男網友透露，某天抵達一處公寓，赫見客人家的大門懸空，原PO還要墊腳才能把餐點掛在門把上，「別懷疑...客人真的從這個門出來拿餐！」照片曝光後，千名網友也看傻回應「回家都要踩高蹺吧？」對此，一名知情人士也曝背後原因了。

外送員扮成財神爺！她開心打招呼真的中獎

外送員扮成財神爺！她開心打招呼真的中獎

送餐驚見詭異地道！外送員：客人說送到2樓

送餐驚見詭異地道！外送員：客人說送到2樓

「客加碼小費2000元」綠到發慌！外送員1反應讚爆了

「客加碼小費2000元」綠到發慌！外送員1反應讚爆了

雲林也淪陷！2嫌持有60張XD偽鈔遭收押

雲林也淪陷！2嫌持有60張XD偽鈔遭收押

關鍵字：

外送員188天使數字檳榔攤

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」糗爆

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

直擊高圓圓「街邊索吻趙又廷」！

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

柯震東破相後首現身！縫30針解封

更多

最夯影音

更多
陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面