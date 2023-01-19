天使數字「188」偽鈔入侵！外送員藏200張　彰南10鄉鎮流竄　

記者唐詠絮／彰化報導

民眾要小心了！繼「XD」千元偽鈔後，中部地區又出現「188」百元假鈔，彰化大村鄉1名賴姓外送員，花了4698元，以每張7.1元代價在蝦皮購物買了5次、共660張假鈔票，藉著外送時換錢使用，不法獲利近4萬元，日前又用同樣手法送餐點到檳榔攤，拿出揉爛的百元假鈔夾在真鈔中，被眼尖的業者識破，報警逮人。警方在他家中起出207張各種面額偽鈔，但有4百多張偽鈔恐已流入市面，並在彰南地區超過10個鄉鎮流竄。

▲外送員持有百元假鈔被檳榔攤業者識破。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林分局表示， 1月17日接獲芳苑分局轉報，有民眾於1月8日在員林市區內叫餐外送以千元鈔欲找零時，不肖外送員趁機夾帶偽造百元鈔2張，另於相近時間亦接獲溪湖分局通報相似行使偽鈔案件，員林分局立即組成專案小組火速偵辦，在分析相關畫面及犯罪手法後，即研判此為連續行使偽鈔案件。

▲百元假鈔上印有玩具鈔票。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉，賴男於去年11月至1月間，在蝦皮購物買玩具偽鈔，分別以169元、650元、1040元、1439元及1400元代價，購買650張百元鈔及10張伍佰元鈔票，業者還送他2張千元鈔。

賴男拿到假鈔後，隨即混入真鈔，藉著外送機會向消費者找零使用。警方隨後在賴的家中，找到100元偽鈔200張，500元偽鈔5張，1千元偽鈔2張，顯示已有超過400張流入市面。

▲百元假鈔暗藏188發財天使數字。（圖／記者唐詠絮攝）

而這張偽鈔「CQ281880VJ」號碼夾著號稱「發財密碼」的數字188，員林分局分局長楊志傑提醒，年關將近，各面面額紙鈔流通量大，為防止不肖人士趁機使用偽鈔以假亂真，民眾如遇現金交易時，應提高警覺仔細辨識，如不幸收受偽鈔，亦應立即至鄰近警察機關報案，本分局亦持續將此類民生案件列為查緝重點，不法之徒切勿心存僥倖，以身試法。