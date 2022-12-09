「檳榔妹給摸2粒」生意好到不行...已消失！內行揭1管道：暴賺10倍

▲檳榔西施轉行直播更好賺！（示意圖／與新聞事件無關／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少駕駛經過交流道時，會爽看檳榔攤辣妹，來緩解開車疲憊的壓力。不過有網友好奇拋問，以前檳榔西施一個比一個辣，「甚至還會給你摸一下奶，生意好到一個不行」，如今這景象已消失，讓他感到失落求問主因？文章曝光後，引來老司機們一致笑虧「當直播主也能賣兩粒啊，價碼還是好幾十倍！」

一名網友在PTT的Gossiping上以「檳榔西施是怎麼沒落的」為標題發文，他表示，當年各縣市交流道附近都能見到檳榔攤，全盛時期各大街小巷都有，而妹子穿著一個比一個火辣，「甚至還會給你摸一下奶，生意好到一個不行！」

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看著檳榔攤越來越少，火辣風騷妹子叫賣景象也成了絕響，讓原PO困惑感慨，「這種行業在某個時間點突然快速消失，有人知道到底是發生什麼事嗎？」

▲檳榔西施容易被客人亂摸。（示意圖／與新聞事件無關／記者黃克翔攝）



文章引發討論，網友認為健康意識抬頭，讓檳榔市場萎縮有關，「國民健康意識提升」、「吃檳榔的人少那麼多」、「吃檳榔的人變少了，然後警察關注和8+9騷擾」、「夕陽產業了，年輕人越來越少吃了」、「不好賺，請不到小姐了」。

還有內行指出，更大關鍵是直播興起，「同樣在露，直播比檳榔西施舒服又好賺」、「直播更好賺！還不用被鹹豬手摸來摸去」、「當直播主也能賣兩粒啊，價碼還是好幾十倍」、「聽說連酒店小姐都變少了，直播更爽」、「直播賺得多了，睡覺也有人斗內（贊助）」、「衣服不變，在家直播收更多」。

▲網友一致認為直播超好賺。（圖／翻攝PTT）



事實上，檳榔是國際癌症研究總署公告「一級致癌物」，不論有無添加紅白灰等配料，嚼食都可能罹患口腔癌。根據國健署統計，每年發現超過8000名個案被診斷為口腔癌，其中男性占9成，同時每年因罹患口腔癌而喪生的人數更超過3000人。

尤其近日天氣又濕又冷，國健署署長吳昭軍說，部分民眾認為嚼檳榔可以禦寒，忽略造成口腔黏膜的傷害以及容易致癌的事實，因此除了千萬不要選擇以嚼檳榔方式來禦寒之外，也要注意吸菸也是導致口腔癌的高風險行為，有嚼檳榔或吸菸的朋友要定期安排口腔黏膜檢查，並注意黏膜的變化，早期發現早期治療。