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併排臨停遭開單！他朝警帽「偷丟香菸」燒毀女警衣髮　白目下場曝

▲▼警方約談衛生局4名同事到板橋新海派出所協助說明 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新海派出所一名女性員警在開單時，遭違規乘客丟燃燒香菸在警帽。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北巿海山分局新海派出所一名許姓女警日前在板橋區一處路口發現有小貨車併排臨停，依法上前開立罰單，不料車上的林姓乘客竟趁著她不注意，將2支燃燒中香菸放進她的警用連帽外套後方帽子，等她返回派出所後才發現警帽冒煙、髮尾燒灼，因此提告求償。台灣高等法院審理後，判決林男須賠償25萬元確定。

根據判決書，這起事件發生在2020年5月20日，許姓女警當天下午5點15分執行巡邏勤務時，在板橋區新海路與雨農路口發現該小貨車併排臨停，於是上前開立舉發違反道路交通管理通知單，結果林姓乘客竟持燃燒中的香菸靠近，並將2支香菸接續丟入她的警帽內，導致她的髮尾燒灼，警帽布料也因熔毀而不堪使用。

女警主張，林男行為損害她的身心健康權，請求賠償精神慰撫金新台幣25萬元；林姓乘客未到庭，也沒有提出任何聲明及陳述。法官認為，林男遇事不思理性處理，竟對到場執勤女警以強暴手段妨害公務執行，造成對方警帽及頭髮受損，迄今未賠償分文，兼衡雙方教育程度、生活狀況及犯罪動機等一切情狀，判決林姓乘客須賠償女警精神慰撫金25萬元，全案確定。

刑事部分，新北地院判決，林男丟擲燃燒香菸行為，同時損壞公務員職務上掌管之物品、損壞他人物品及妨害公務執行，判刑4月，得易科罰金。

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