天兵男「跳鐵軌撿菸」被火車撞回月台　旋轉2圈躺平奇蹟保住命

記者趙蔡州/綜合報導

捷克警方日前曝光了一段火車事故影片,一名32歲男子為了撿起掉落在鐵軌上的香菸,竟然不顧一切直接跳下鐵軌,結果被剛好進站的列車迎面撞上,所幸送醫後奇蹟般地保住一命。

事件發生在捷克南摩拉維亞州庫日姆車站,一名32歲外籍男子某日深夜在月台候車時,他的香菸意外掉落在鐵軌上,不料他竟不顧一切跳下去撿,甚至低頭專心在縫隙中找尋香菸,完全沒有注意後方是否有火車要進站。

▲男子跳下鐵軌撿菸,幾秒後慘遭火車撞飛。(圖/翻攝自推特)

影片可看見,當時男子背對火車,雖然成功找到香菸,但還來不及爬回月台,就遭疾駛而來的火車撞上,原地旋轉2圈後彈到月台上,男子躺在地上意識清楚並不斷哀號,從跳下鐵軌到被撞飛大約15秒。車站人員見狀立刻打電話求救,協助男子送醫。

捷克警方表示,男子沒有喝酒、沒有吸毒,單純是為了撿菸,才導致意外發生,所幸經醫院治療後,奇蹟般地保住一命。警方提醒,南摩拉維亞州去年一共發生35起火車撞人事故,只有6人存活,呼籲民眾千萬別擅自闖入鐵軌。

