初七「4星座4生肖」財運超旺　牛牛可能閃婚

▲今（28日）是大年初七。（示意圖／CTWANT提供）
圖文／CTWANT
春節連假即將進入尾聲，今（28日）是大年初七，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書指出，今日財位在正西方，財氣時辰為上午7時許至11時許、下午3時許至晚上7時許，財運星座為巨蟹、天秤、水瓶、雙魚，至於財運生肖為鼠、豬、狗、龍。
►初七生肖運勢
●鼠
工作：表現機會增加
感情：愛情滋養心靈
財運：小額經商買賣有賺，理性控管財務支出
幸運色：正紅色
●牛
工作：同事互相幫忙
感情：閃電結婚可能
財運：貴人相助資金豐沛，財務支出理性規劃
幸運色：寶藍色
●虎
工作：提攜職場後輩
感情：感情發展迅速
財運：商品配件備而不用，優惠促銷大減便宜
幸運色：鮮橘色
●兔
工作：控制混亂局面
感情：珍惜短暫浪漫
財運：外出遊玩消費支出，保持理性避免浪費
幸運色：草綠色
●龍
工作：化解嚴重衝突
感情：有利勇敢示愛
財運：留意高風險高獲利，避免落入歹徒詐騙
幸運色：銀白色
●蛇
工作：能力備受依靠
感情：外出結識異性
財運：花小錢享受高品質，省錢方式簡單有效
幸運色：小麥色
●馬
工作：微笑待人處事
感情：浪漫激情之夜
財運：購物禮品特有眼光，意外贏得中獎彩券
幸運色：金黃色
●羊
工作：反應能力快速
感情：愛人熱情擁抱
財運：大打折扣便宜消費，禮券獎品獲利有望
幸運色：鵝黃色
●猴
工作：自制能力不錯
感情：體貼討好伴侶
財運：伴侶有好的價值觀，有效運用資金將品
幸運色：艷紫色
●雞
工作：排除一切誤會
感情：溫馨珍惜伴侶
財運：聚會增加貴人出現，店家彩券現刮現賺
幸運色：古董白
●狗
工作：重視信用承諾
感情：姻緣真心相愛
財運：幸運加持驚嚇中獎，意外之財來得突然
幸運色：鐵灰色
●豬
工作：專業能力增強
感情：家庭氣氛和樂
財運：薪資收入有望提高，儲蓄增加資金充沛
幸運色：丹寧色
延伸閱讀
▸ 朋友夫妻鬧離婚「鬧到初六」…她霸氣拿出協議書：我當證人 尪1態度！跋扈女緊張了
▸ 喬柯維奇超狂27連勝創紀錄 生涯第22座大滿貫近在咫尺
▸ 空頭禿鷹點名涉及詐欺 印度首富集團市值7天蒸發1.27兆
讀者迴響