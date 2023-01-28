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初七「4星座4生肖」財運超旺　牛牛可能閃婚

今（28日）是大年初七。（示意圖／侯世駿攝）

▲今（28日）是大年初七。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

春節連假即將進入尾聲，今（28日）是大年初七，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書指出，今日財位在正西方，財氣時辰為上午7時許至11時許、下午3時許至晚上7時許，財運星座為巨蟹、天秤、水瓶、雙魚，至於財運生肖為鼠、豬、狗、龍。

►初七生肖運勢

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●鼠

工作：表現機會增加

感情：愛情滋養心靈

財運：小額經商買賣有賺，理性控管財務支出

幸運色：正紅色

●牛

工作：同事互相幫忙

感情：閃電結婚可能

財運：貴人相助資金豐沛，財務支出理性規劃

幸運色：寶藍色

●虎

工作：提攜職場後輩

感情：感情發展迅速

財運：商品配件備而不用，優惠促銷大減便宜

幸運色：鮮橘色

●兔

工作：控制混亂局面

感情：珍惜短暫浪漫

財運：外出遊玩消費支出，保持理性避免浪費

幸運色：草綠色

●龍

工作：化解嚴重衝突

感情：有利勇敢示愛

財運：留意高風險高獲利，避免落入歹徒詐騙

幸運色：銀白色

●蛇

工作：能力備受依靠

感情：外出結識異性

財運：花小錢享受高品質，省錢方式簡單有效

幸運色：小麥色

●馬

工作：微笑待人處事

感情：浪漫激情之夜

財運：購物禮品特有眼光，意外贏得中獎彩券

幸運色：金黃色

●羊

工作：反應能力快速

感情：愛人熱情擁抱

財運：大打折扣便宜消費，禮券獎品獲利有望

幸運色：鵝黃色

●猴

工作：自制能力不錯

感情：體貼討好伴侶

財運：伴侶有好的價值觀，有效運用資金將品

幸運色：艷紫色

●雞

工作：排除一切誤會

感情：溫馨珍惜伴侶

財運：聚會增加貴人出現，店家彩券現刮現賺

幸運色：古董白

●狗

工作：重視信用承諾

感情：姻緣真心相愛

財運：幸運加持驚嚇中獎，意外之財來得突然

幸運色：鐵灰色

●豬

工作：專業能力增強

感情：家庭氣氛和樂

財運：薪資收入有望提高，儲蓄增加資金充沛

幸運色：丹寧色

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