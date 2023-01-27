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砸3萬6拚了！過年一堆人「買整本刮刮樂」　彩券行曝真實結局

▲▼除夕夜刮刮樂 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者周亭瑋／綜合報導

每逢農曆春節，許多人都會買彩券、刮刮樂試試手氣，其中頭獎最高的「2000萬超級紅包」夯到不行，就有彩券行員工透露，這幾天砸3萬6買整本的人，全都是開心地來，失望地離開，不禁感慨「被台彩割韭菜，幫哭哭。」

爆料公社管理員范果旺深夜在「爆廢公社公開版」發文提到，剛剛聽在彩券行工作的朋友說，這幾天買整本2千元刮刮樂的人，沒有半個贏，「他說一天賣20幾本，每個人都充滿希望的買，開出後都帶著失望跟特幹的表情離開，愛被台彩割韭菜，不聽話活該。」

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▲彩券行員工表示，這幾天買整本2千元刮刮樂的，沒有一人贏。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲彩券行員工表示，這幾天買整本2千元刮刮樂的，沒有一人贏。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

PO文一出，引起熱烈討論，網友們紛紛回應，「三張都沒中，瞎」、「賺錢的是少之又少，買就註定輸了」、「我妹婿那時候給我妹錢，想買整本刮，我說想清楚喔，後面買4張才中1000元」、「過年刮手氣刮希望就好，太過沉迷只會被割韭菜」、「台彩的都市傳說，永不停止」、「買整本幾乎都虧」。

還有人直言，「網紅烏鴉、JOEMAN、啟德機械董事長都證明過了，而且他們一次都買幾10本，但都血本無歸。」

值得一提的是，根據台彩統計，截至1月23日止，已刮出1個2000萬元、2個200萬元＋賓士休旅車、147個100萬元。

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