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他怨恥毛修太短癢到整晚失眠　正妹親曝3招維持白虎數月

記者黃翊婷／綜合報導

有些人習慣將私密處的「黑森林」去除，一名網友27日提到，不小心將恥毛（陰毛）修太短，結果癢到一整晚睡不著，因此想請問大家，「可以告訴我白虎怎麼撐過這個蜜月期的啊？」沒想到意外釣出正妹解答，還掀起一波加好友熱潮，讓正妹嚇到連忙表示自己已經有男友，不給觀看也不加好友。

私密處除毛太短，原PO癢到整晚睡不著。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO抱怨除完毛癢到整晚睡不著。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，因為不小心將恥毛修太短，癢到整晚睡不著，「可以告訴我白虎怎麼撐過這個蜜月期的啊？」還附上一張除完毛的「殘骸」照片。

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文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言分享個人經驗，「熱蠟除毛，毛會越來越細」、「常剃就會習慣了」、「我都直接剃乾淨，沒有留一點點的」、「我已經白虎5年了，除了剛開始第一個月癢癢，後來就無感，不過我剃毛單純是為了衛生」、「要擦乳液，癢的話千萬不要抓，如果可以，建議還是給專業人士除毛，有時候自己刮只能除上面，根沒有除乾淨，反而容易毛囊炎」。

私密處除毛太短，原PO癢到整晚睡不著。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲正妹分享自己的除毛小撇步。

還有一名正妹表示，自己已經維持白虎幾個月了，首先剃之前要用熱水沖幾分鐘讓毛孔打開，再用沐浴乳搓出泡泡，這樣剃毛皮膚比較不會受傷，最後剃完也要記得擦乳液或蘆薈保濕，如果覺得長新毛刺刺癢癢的，可以選擇兩天剃一次，或是乾脆等毛重新長出來再剃除。

沒想到正妹分享完自己的經驗之後，竟然收到一堆交友邀請，嚇得她連忙回覆表示已經有男友了，不給觀看，「主要是剛剛飆出一堆交友邀請，順便表明一下有男友不給加唷。」

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲泌尿科醫師顧芳瑜建議，比起除毛，保持清潔才是最重要的。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關。）

至於私密處陰毛是否需要剃除，泌尿科醫師顧芳瑜表示，陰毛有4大功能，包含性功能表現、減少陰部摩擦、保護作用、調節溫度和氣味，不過，雖然陰毛有保護作用，但過於茂盛也容易藏汙納垢，甚至導致病變，若真的要修剪，建議沿著內褲外緣或比基尼線修剪即可，也別使用刮刀，否則可能會造成皮膚外層、毛孔產生細微刮傷，增加細菌感染機會。

顧芳瑜強調，有些人會覺得剃除陰毛比較舒服，也可以避免不必要的細菌滋生，但不論有無除毛，最重要的還是「保持清潔」，這才是攸關是否感染的關鍵。

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