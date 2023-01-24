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新手人夫「拜飯春」：怪怪的！奶奶公布正解　他除夕慘被全家笑

▲▼新手人夫「拜飯春」：怪怪的！奶奶公布正解　他除夕慘被全家笑。（圖／爆廢公社二館）

▲問奶奶怎麼拜飯春，新手人夫：感覺怪怪的！（圖／爆廢公社二館，下同）

網搜小組／許力方報導

過年期間有很多傳統習俗，祈求來年平安順利，除夕夜前就會向神明、祖先拜「飯春」，以熟飯插上春花來供奉。有一名拜拜新手網友就分享，他第一次準備飯春，結果搞得神明桌上出現非常詭異的一幕，後來見到奶奶的版本才終於搞懂是怎麼一回事，照片一曝光就逗得眾人直呼「長見識」。

新手人夫透過「爆廢公社二館」發文，提到以前過年拜拜的傳統習俗都是大人們在準備，他這一輩通常都是負責拜拜就好，不過去年開始，他和老婆自己搬出來住，很多事都得自己來。今年過年，夫妻倆除夕一大早就要回奶奶家，所以前一天就要把事情準備好，為此他特地提前一天打電話問奶奶「飯春怎麼拜？」對方回答是「去煮一碗飯，再買珠蔥回來插，啊飯要煮好馬上添起來。」

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▼除夕夜到奶奶家看到正解，人夫慘被全家笑。

▲▼新手人夫「拜飯春」：怪怪的！奶奶公布正解　他除夕慘被全家笑。（圖／爆廢公社二館）

人夫聽不懂奶奶所說的「珠蔥」是什麼，跑去超市找一直找不到，心想奶奶可能的意思是說「一株蔥」，於是就買了一把蔥，回來以後直接把蔥插進飯裡。只見這把青蔥還綁著橡皮筋，硬生生被插在一碗白飯裡，因為長達約30公分，上半段垂頭喪氣，讓他感覺「怪怪的」，但也說不出哪裡奇怪。

直到除夕夜回到奶奶家圍爐，人夫看到神明桌上的飯春才終於恍然大悟，「根本就是兩個完全不一樣的東西呀！難怪我的蔥會倒！」原來奶奶指的珠蔥是比青蔥纖細嬌小的一種蔥，導致整個年夜飯，他的「歪腰蔥」飯春都被拿來當笑話。他不禁解釋，當時到超市詢問店員「珠蔥」時，只得到「蔥都放在那一區」的答案，才會搞烏龍。

人夫的新手拜拜故事引發熱烈回響，不少網友直呼「第一次看到用插珠葱，不知是那裡的習俗？」「那是南部的春飯習俗，插珠蔥，有的有圈波菜」、「好特別喔，第一次看到」、「我也不知道耶！有可能也會跟你用一樣的噢噢噢」、「蔥會長高喔」、「是有聽長輩們說過…但是沒做過」，還有人也PO出同樣拿青蔥來拜飯春的畫面安慰原PO。

飯春又稱飯春花或春飯，是在除夕祭祖、祭神時，把春花插在飯上來供奉，一路拜到初五才會從神桌拿下來，原本是福佬人的習俗，因「春」音似台語的「剩」，具有年年有餘的意思，後來在台灣被家家戶戶廣泛使用，在拜拜時插上春花，象徵吉祥。《臺灣舊慣習俗信仰》一書就記載，這個傳統在台灣已經行之有年。是早期務農社會時，老百姓會觀察春飯發黴程度，推測雨水是否豐沛或是乾旱。

▼有網友也貼出插青蔥的飯春照。

▲▼新手人夫「拜飯春」：怪怪的！奶奶公布正解　他除夕慘被全家笑。（圖／爆廢公社二館）

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