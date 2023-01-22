爸收兒子紅包「被厚度嚇到」　一打開...真相笑噴：真的兔出來

▲兒子包紅包給爸媽。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

年幼的孩童大多是收紅包，而不是發紅包，不過近日就有一名爸爸發文表示，他收到了兒子的紅包，只是本來驚喜的他，一打開才頓時感到哭笑不得。貼文曝光後，就讓不少網友笑喊，「聰明的小屁孩」、「好一個金玉其外、敗絮其中」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，他收到了兒子用心手繪的紅包，拿在手上時，還被紅包的厚度給嚇了一跳。從圖片可見，紅包袋上寫著「數錢數到兔出來」，底部也寫了「祝鴻兔大展」、「to dear parent」。

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不過，原PO打開紅包以後才發現，裡頭除了2張百鈔之外，中間還夾了另張紙，紅包的厚度原來是這樣來的。

貼文吸引超過8000人按讚，還有不少網友留言表示，「我小時候為了不要被我媽收走紅包，也做過這種事」、「真的叫你兔（吐）出來」、「真的是數完錢就要兔（吐）出去了」、「覺得很可愛、有創意啊」、「數錢數到吐出來繳學費」、「從小就懂得『包裝』的藝術，真的是後起之秀啊」。

由於原PO沒有說明中間夾的到底是什麼，所以還有些網友推測並表示，「原來是註冊單」、「兒子很聰明耶，直接200元再上繳學雜費」、「中間夾著下學期學雜費」、「裡面夾的是學雜費帳單嗎」、「結果裡面夾的是0分考卷」、「中間夾的是成績單嗎」。