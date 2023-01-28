打造全齡共享旅遊城市　推旅遊寶典「嘉市潮選店 100+Select」

▲▼ 嘉義市打造百大潮店 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市有道地特色美食，復古風的日式建築群與林業鐵路文化、網美打卡必拍的市立美術館與花磚博物館，更有年輕族群喜愛的「100+Select 嘉市潮選店」等，並搭配全市電動公車與YouBike 2.0的優惠活動，打造全齡共享的旅遊城市，邀請大家來走春。

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉義市觀光資源豐富、景點與特色店家相對集中，是許多旅客規劃兩天一夜春節旅遊的首選，熱門景點包括展現林業鐵路文化的「製材所」、「車庫園區」及「檜意森活村」；感受藝文氣息的「嘉義文創園區」、「嘉義市立美術館」、「花磚博物館」及「史蹟資料館」；另外「嘉義市立博物館」更於春節期間舉辦新春特別活動（https://reurl.cc/zrdjg6），包括民俗表演活動及DIY工作坊等，適合親子同樂共賞。

再者，市府創新推出旅遊寶典「嘉市潮選店 100+Select」，盤點了100家位於街道巷弄的特色風格小店，外觀與內裝各有不同特色，類別從美食、咖啡、甜點、伴手禮、選物店、書店等等一應俱全，好吃、好拍、好逛又好買，近期已成為許多年輕朋友來嘉義市旅遊的「潮」聖熱點，進而愛上嘉義市獨特的生活品味。潮選店詳細資訊請至「嘉義市觀光旅遊網」專頁查詢（https://reurl.cc/kq6ZNr），紙本摺頁則可至本市合法旅宿及100家潮選店索取，可索取數量視現場庫存情況為主。

市府觀光新聞處表示，即日起至112年1月29日前到「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁參加「春節到嘉義市旅遊」抽獎活動（https://reurl.cc/EX9M21），就有機會獲得「嘉義市in89豪華影城電影券」（一組2張），共將抽出33名。民眾只要在「 嘉市好旅行」臉書粉絲專頁按讚、按讚及分享該篇貼文，標註（TAG）5位朋友並留言「春節到嘉義市旅遊！我要去（嘉義市景點名稱）、逛（嘉義市潮選店名稱）、住（嘉義市合法旅宿名稱）！」就可以獲得抽獎資格，並於春節連假後公布抽獎結果，歡迎各位粉絲踴躍參與。

嘉義市各場館春節期間不打烊，開放時間可至「嘉義市觀光旅遊網」活動消息項下查詢（https://reurl.cc/OEy81X）。另為迎接春節連假到來，鼓勵民眾多利用低碳交通工具，即日起至6月30日止持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）就享免費搭乘市區電動公車及幸福巴士，以及騎乘YouBike 2.0前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元）。詳細公車班次可至本府交通處網頁公車資訊下查詢（https://reurl.cc/7j1AaN）；另外，公有路邊收費停車格則自農曆除夕至初四（1月21日至25日）暫停收費，民眾可利用愛嘉義APP查詢路外停車場剩餘空位，多使用路外停車場。