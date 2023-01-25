嘉義市年初五恢復垃圾清運　亂丟垃圾最高處罰款6000

▲嘉義市1/26(四)初五將恢復清運垃圾車清運 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應春假10天連假，嘉義市政府環境保護局於1/22～1/25(初一到初四)停止收運垃圾，並將於明(26)日大年初五重啟清運服務，嘉義市政府環境保護局也特別提醒民眾勿亂丟垃圾，春節期間會派員加強稽核，如經查獲亂丟垃圾者，最高處6,000元罰款。呼籲大家一起做環保，共創幸福、健康、環保的嘉義市。

環保局為配合民眾清運垃圾需求，於1月26日(四)農曆初五展開兩次清運，分別將在早上9時及下午3時，依原垃圾車收運路線沿街收集，並且原週一及週四回收者，該日也提供回收服務。此外，蘇周連宗祠、文化路及友愛路停車場夜間定點定時正常收運。

從1月27日(五)農曆初六將恢復正常清運，原週二及週五回收者，本日提供回收服務。此外也提醒民眾，春節期間因各項收運時間有彈性調整且垃圾量大，嘉義市環保即時通停止推播。



環保局表示，環保工作是每位市民共同的責任，請做好垃圾分類，將垃圾分為一般垃圾、資源回收及廚餘回收三類，一般垃圾丟入垃圾車，廚餘可以直接倒入垃圾車後的廚餘桶，回收再利用；資源回收物資請市民整理打包後，在每週資源回收車來的時候直接交給回收車，如果分類做得好，將可減少垃圾量，降低全民環保成本；亦符合循環經濟之理念。民眾如有倒垃圾的相關問題，可以電洽嘉義市政府環境保護局(電話05-2251775#510)詢問。