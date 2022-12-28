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台中忠孝國小楊子漢社區棒球底　跨級打怪練三天率隊闖4強

▲▼ 台中忠孝國小勝投楊子漢參加社區棒球隊被看中 ，只練三天率隊闖4強。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 台中忠孝國小勝投楊子漢參加社區棒球隊被看中 ，只練三天率隊闖4強。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台中市忠孝國小A今天(28日)連過兩關，16強賽以8比2擊敗台南市省躬國小，8強賽再以6比0打退宜蘭縣竹林國小，挺進諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽4強。

忠孝A上午與省躬交手，開局田允祈、李禮恩接連敲出安打，接著兩次保送，省躬趕緊換投，不過守備發生失誤，2出局後，忠孝再補上2安打，單局先灌進5分，3局下再添3分，省躬則是4局上追回2分，不過這也是全場唯二分數，最終忠孝A先搶進8強。

▲▼ 台中忠孝國小勝投楊子漢參加社區棒球隊被看中 ，只練三天率隊闖4強。（圖／記者翁伊森翻攝）

忠孝A接著與竹林同樣在首局就發動攻勢，葉壘、羅宇彥安打都帶回分數，竹林二壘手接著出現失誤，許喆崴補上二壘安打，忠孝單局進帳4分奠定勝基，到了4局下，龔宥承、林元瀚、葉壘都揮出安打，再添2分保險，而兩任投手楊子漢4局、羅宇彥1局都無失分，合力守住勝利。

忠孝小六左投楊子漢4局登板被敲出4安打，投出4次三振、3次四死球，拿下勝投，總教練賴朝榮表示，他大多投到4局就差不多了，體力、續航力不夠，需要再加強。楊子漢也認為自己今天投不太好，壞球太多，投硬式球較有信心，軟式球感覺有點不好投。

楊子漢原本就讀黎明國小，自小四轉學到忠孝國小打棒球，賴朝榮透露，他有到忠孝社區棒球「忠孝小鴨」玩一天，當時看到他動作、協調性好，跟家長表達想網羅的想法。忠孝社區棒球自去年10月成立，目前約有近30名成員。

楊子漢的父親有打壘球，透過朋友介紹得知忠孝社區棒球，才會因此加入校隊，他說自己對打擊較有信心，當投手會緊張。

忠孝今年將拚硬式，賴總說，諸羅山盃雖是軟式比賽，但可以說是少棒的大拜拜，因此還是決定參加，因平常都練硬式，軟式只練三天就來參加，吸收經驗為主。

今天比賽結束後，高年級組4強也全數出爐，分別是台中市忠孝國小、台北市福林國小、新竹縣關西國小、台中市上楓國小。至於低年級組則由東園蒼鷹與台中市大仁國小拿下冠軍戰門票。

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