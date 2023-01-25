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春節連假小孩放電好去處　嘉市打造多元特色公園

▲▼ 嘉義市打造多元特色公園 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市打造多元特色公園，成為大人小孩休閒好去處 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市近年致力於遊戲場的改善，希望能夠讓嘉義市的公園遊戲場都能以「一公園一特色」進行設計，讓嘉義市每座公園擁有各自的主題性和區域性，同時滿足不同年齡層族群，具安全、互動性、多元刺激、有趣及舒適等特色的遊戲環境，家長和孩子們能在公園創造美好的回憶，讓城市角落處處充滿歡笑聲。

▲▼ 嘉義市打造多元特色公園 。（圖／嘉義市政府提供）

想要挑戰攀爬及深入機器人的懷抱嗎?歡迎到番仔溝公園的酷炫機器人遊戲場，裡面有機器飛碟攀爬遊具、全市最大沙坑及三人同行跳格子等設施；想要來場尋寶遊戲嗎?嘉義公園的樹屋尋寶遊戲場中提供了許多大型樹屋遊具可以讓小朋友在裡面大玩尋寶遊戲；想要有場刺激的滑梯比賽嗎?嘉義棒球場前的星光溜滑梯就是你最好的選擇!

▲▼ 嘉義市打造多元特色公園 。（圖／嘉義市政府提供）

想要來場森林冒險嗎?位於文化路的中央廣場森林冒險遊戲場，這裡有樹屋溜滑梯、全市首創攀岩牆、山水地景腳丫子青蛙跳、你說我聽傳聲筒，讓你玩個盡興；小小朋友是不是也需要一個放電的遊戲場呢?中正公園百科全書遊戲場設計了不同的12感官體驗區，像是由鐘音、音樂球、鐵琴、雙擊鼓等音樂設施組成的音樂演奏區讓孩童徜徉在音符之中、地板遊戲結合觸覺體驗的遊戲區則是可以讓孩子們在動態遊樂中喚醒觸覺感官，此外還有復古型遊樂區，提供刺激的翹翹板、旋轉設施、獨木橋與攀爬架等讓每個孩子們都流連忘返。

▲▼ 嘉義市打造多元特色公園 。（圖／嘉義市政府提供）

歡迎大家一起來「嘉」體驗不同特色的遊戲場!放電之後還可以品嘗一下最道地的嘉義美食喔!市府創新推出旅遊寶典「嘉市潮選店 100+Select」，類別從美食、咖啡、甜點、伴手禮、選物店、書店等等一應俱全，好吃、好拍、好逛又好買，潮選店詳細資訊請至「嘉義市觀光旅遊網」專頁查詢（https://reurl.cc/kq6ZNr）。

▲▼ 嘉義市打造多元特色公園 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市各場館春節期間不打烊，開放時間可至「嘉義市觀光旅遊網」活動消息項下查詢（https://reurl.cc/OEy81X）。另為迎接春節連假到來，鼓勵民眾多利用低碳交通工具，即日起至6月30日止持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）就享免費搭乘市區電動公車及幸福巴士，以及騎乘YouBike 2.0前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元）。詳細公車班次可至本府交通處網頁公車資訊下查詢（https://reurl.cc/7j1AaN）；另外，公有路邊收費停車格則自農曆除夕至初四（1月21日至25日）暫停收費，民眾可利用愛嘉義APP查詢路外停車格剩餘空位，多使用路外停車格。

▲▼ 嘉義市打造多元特色公園 。（圖／嘉義市政府提供）

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