嘉義市洋紅風鈴木盛開　特教學校拍照打卡新熱點

▲▼ 嘉義市洋紅風鈴木盛開，特教學校成為新春打卡新熱點。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新年走春不容錯過景點再加一！洋紅風鈴木盛開時如朵朵粉紅色棉花糖搖曳在樹梢之間，是每年春季點綴嘉義市區浪漫美景。今年花季適逢春節，帶著春意的粉嫩燦爛的花朵，吸引許多網美爭相打卡及眾多攝影愛好者熱情追逐，嘉義特教學校旁的高鐵大道、文化公園及嘉義公園等都是知名的賞花景點。嘉義市政府邀請民眾趁著過年假期來「嘉」遊玩，賞花同時品嚐在地美食，花開富貴、幸福一整年！

市府指出，洋紅風鈴木花期往年多於年底至隔年二月綻放，粉嫩的花朵更襯托出年節的熱鬧喜氣，今年洋紅風鈴木提前盛放，預計過年期間國立嘉義特殊教育學校旁將繽紛盛開，歡迎民眾把握花期，漫步花牆邊感受「花花世界」的美麗景致，享受放鬆的慢活。市府也呼籲民眾，欣賞美景時留意人車安全，勿攀折樹枝花朵，讓更多人一同感受粉紅浪漫。

嘉義市一年四季皆有美景，洋紅風鈴木已經燦爛盛開，接下來還有黃金風鈴木、油桐花、藍花楹、阿勃勒等接力起跑，市府歡迎民眾來「嘉」走春，尋覓美食、美景，徜徉於浪漫的花景中，體驗不用出國，也能有一秒到國外的奇幻感受。還在等什麼呢?趕緊騎著嘉義市最夯的Youbike，來「嘉」bike訪吧!