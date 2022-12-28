嘉義市整合資源及跨域合作　獲111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎

▲▼ 「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」，嘉義市政府團隊6大施政成效榮獲中央肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

歷年來競爭最激烈的「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選」，嘉義市政府再獲6大獎項，市府團隊透過整合資源及跨域合作，運用設計思維導入市政，規劃各項促進健康城市與高齡友善業務創新作為，同時符合環境永續之行動方案與措施，實踐聯合國永續發展目標(SDGs)核心理念，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市，日前由國民健康署頒發，由得獎單位消防局、社會處、智慧科技處、警察局於市務會議將獎座轉呈給市長黃敏惠，與市民共享榮耀。

衛生福利部國民健康署為鼓勵各地方政府推動具在地特色之健康城市暨高齡友善城市成果，12月5日於臺北市張榮發國際會議中心舉辦「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」頒獎典禮，全國累計投稿361件作品，歷經三階段的評選層層精選，最終獲獎共43件，全國獲獎率為歷年最競爭(11.9%)，另海報獎全國累計投稿136件，最終獲獎共28件，海報獎全國獲獎率為20.58%；本府共計投稿22件(含海報)，獎項評選獲獎3件，另海報獎獲獎3件，本府共計榮獲6項獎項，獲獎率近三成(27.27%)，推動成效備受專家學者及中央的肯定，得獎作品如下：

一、 消防局「搶救進化I+E 幸福全「嘉」守護您」榮獲健康城市韌性與創新獎。

二、 社會處「「友善在嘉‧愛我+1」市民參與友善城市設計行動」榮獲高齡友善城市無礙獎。

三、 智慧科技處「終身學習三部曲-創齡科技玩樂嘉!」榮獲高齡友善城市創新獎。

四、 警察局「安全齡時差 分齡分眾數位化的預防犯罪宣導」榮獲健康城市海報獎銅獎。

五、 消防局「搶救預防I+E，幸福全嘉守護您」榮獲高齡友善城市海報獎銅獎。

六、 社會處「嘉義市彩齡hold(好)所在-嘉義姊姊行動計畫」榮獲高齡友善城市海報獎佳作。

市長黃敏惠感謝市民與市府團隊共同成就，促進公私部門橫向合作及產、官、學、研各界的協力，讓嘉義市不斷大步向前連年寫下好成績，也展現放眼全齡、打造「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的城市企圖心，期勉市府團隊持續努力，成為最有溫度的市政團隊，讓幸福進行式的嘉義市成為未來市。