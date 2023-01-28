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新婚妻「慘遭斬首」國家公園閘門變凶器　尪崩潰目睹！提國賠1.4億

記者張寧倢／綜合外電報導

2020年4月某個春日，米肖德（Ludovic Michaud）開車載著25歲烏干達裔新婚妻子娜卡吉戈（Esther Nakajjigo）到猶他州拱門國家公園旅遊，結果一扇柵欄式的金屬閘門受強風吹襲，突然朝他們的車輛甩過來，擊破副駕車門，娜卡吉戈當場慘遭斬首。如今，米肖德向美國政府索賠1.4億美元（約新台幣42.4億元）。

▲▼美國25歲的烏干達裔新婚女子娜卡吉戈（Esther Nakajjigo）2020年4月在猶他州拱門國家公園遭金屬閘門意外斬首。（圖／翻攝自YouTube）

▲美國猶他州摩押附近的拱門國家公園入口處金屬閘門，2020年因強風甩向車輛，導致一名烏干達裔移民女子被金屬管削過，當場斷頭慘死。（圖／翻攝自YouTube）

根據美聯社等報導，原告米肖德與已故烏干達移民娜卡吉戈的家屬向美國政府提起非正常死亡之訴訟，他們認為美國國家公園管理局的疏忽大意，未將猶他州拱門國家公園（Utah Arches National Park）出入口閘門妥善固定，實際上就是「把一根金屬管變成一支長矛，直接刺穿車輛的一側，將娜卡吉戈斬首殺害」，要求國賠1.4億美元。

▲▼美國猶他州摩押附近的拱門國家公園入口金屬閘門2020年因強風砸向車輛，導致一名烏干達裔移民女子被金屬管削過，當場斷頭慘死。（圖／美聯社）

▲拱門國家公園以岩石風化地形聞名，每年吸引150萬名遊客前往。（圖／美聯社）

2022年12月5日案件在鹽湖城開庭，美國政府代表律師並不否認國家公園管理人員負有責任，但他們也認為，家屬應得的賠償大約只有350萬美元，比求償的1.4億美元少得多，並對索賠金額的計算方式提出質疑，娜卡吉戈生前在一家餐廳當服務生，也沒有取得學士學位。

事發時在駕駛座的米肖德雖僅受擦傷流血，但轉頭卻目睹妻子身首異處的崩潰場面。家屬在訴訟書中表示，只要一個簡單的8美元掛鎖就可以防止金屬閘門擺動，「因為缺少一個8美元的基本掛鎖，我們的世界將永遠失去一位非凡的戰士。」

原告方律師也表示，娜卡吉戈是致力解決教育和醫療等問題的女權運動者，出身貧困，卻成為了烏干達電視真人秀節目主持人，後來在烏干達首都醫療資源較缺乏的地區募款，開設醫院，成為慈善事業名人。

拱門國家公園是猶他州摩押（Moab）附近將近120平方英里（約310平方公里）的沙漠自然景觀，每年吸引超過150萬人駐足欣賞，以一系列宛如雕塑般的天然風化拱門、砂岩鰭等聞名。

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