美中WTO會上交鋒　互控霸凌不合法

▲美中交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／編譯

中國和美國於周五（27日）在WTO會上互相言詞指責，北京控訴華府「單方面霸凌者」，美方則指控中方採取非法報復手段。

路透社報導，美國因金屬關稅違反國際規定，被中國、土耳其、挪威和瑞士提出WTO裁決，上訴後不久，中國駐WTO大使李成鋼在針對該貿易分歧的會議上發言。

路透社根據一篇講稿副本，李成鋼在會議上表示，「美方這些令人困擾的行為，描繪出了美國是一個單方霸凌者、破壞規矩者，和擾亂供應鏈者。」

WTO最近幾周作出許多不利於美國的裁決，包括涉及中國的金屬裁決，以及對香港過度標籤的問題，華盛頓當局對2項裁決都提出上訴。華府長期批評WTO爭端解決機制過度擴張，並正在主導對WTO改革的討論，對2項裁決也都提出了批評。

美方對於與中國的金屬關稅爭端被提上WTO的議程表示遺憾，並指控北京對美國出口品採取「單方面非法報復手段」。

路透社取得演說副本，美國貿易副代表佩甘（Maria Pagan）在會上表示，「一個為中國非市場政策和行為當擋箭牌的WTO，對任何人都沒有好處。」

由於美方阻擋新法官上任，導致最高上訴法庭癱瘓，WTO將無法審查華府的金屬關稅上訴案。

李成鋼表示，「中國原本希望美國能展現應有的自制，不要把每一份不利的專家報告都上訴到美方自己製造的空無之中。」

路透社周四（26日）的訪問中，佩甘淡化了中國在WTO會議上對美國的言詞批評程度，「隨你想怎麼叫我們」，她說，「我們正持續與中方對話。」