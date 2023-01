《芝麻街》之父辭世！「受女兒啟發」打造傳奇節目　網湧哀悼

▲ 莫瑞塞特2019年出席活動的身影。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國長壽兒童節目《芝麻街》是陪伴許多人長大的童年回憶,創辦人之一、心理學家莫瑞塞特(Lloyd Morrisett)傳出於本月辭世,女兒茱莉(Julie Morrisett)已經證實,父親15日在聖地牙哥的家中離世,享耆壽93歲。

根據《紐約時報》,莫瑞塞特1929年11月出生於奧克拉荷馬市,在紐約州揚克斯和洛杉磯長大,父親是加州大學洛杉磯分校(UCLA)教育學教授,母親則是家庭主婦。他1951年在俄亥俄州歐伯林學院(Oberlin College)取得哲學學士學位,在UCLA攻讀2年後,1956年取得耶魯大學實驗心理學博士學位,

他在柏克萊加州大學任教2年後離開,加入社會科學研究會(Social Science Research Council),接著進入卡內基基金會,擔任主席加德納(John Gardner)行政助理,後來成為副主席。

1966年他擔任基金會副主席期間,在電視製作人庫尼(Joan Ganz Cooney)舉辦的晚宴上提到,么女莎拉(Sarah)非常愛看電視,周末會盯著電視測試卡(Test Card,彩色條紋訊號)直到卡通開播,甚至連廣告歌曲都會唱。

女兒的觀看習慣啟發莫瑞塞特,讓他想到若教育能兼具娛樂性,兒童就能輕鬆學會閱讀、寫作和算數。有了這個念頭後,他和庫尼等人開始為學齡前兒童設計節目。

他們走訪教育學家、動畫師、木偶師、心理學家、電影製作人等,完成一項《電視對學齡前教育的潛在用途》(The Potential Uses of Television for Pre-School Education)研究,成為《芝麻街》的藍本。也多虧莫瑞塞特的人脈和手腕,四處奔走募款800萬美元,節目才得以上檔,於1969年11月10日首播。

莫瑞塞特逝世消息一出,許多從小看《芝麻街》長大的網友紛紛發文哀悼,「沒有任何兒童節目比得上《芝麻街》」、「一個世代的小孩因為有你而更好」、「《芝麻街》為許多孩子帶來益處」、「史上最偉大的節目之一」。