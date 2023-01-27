副手3條件已把黃珊珊踢出局？　柯文哲：那個叫做希望、期望

▲柯文哲27日受訪。（圖／民眾黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

備戰2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，透露副手條件為「女性、中南部、企業界或財經界」，形同前台北市副市長黃珊珊已出局。對此，柯文哲今（27日）表示，那個叫做希望、期望，但也要能找到更好的。

柯文哲在節目《踢批批開講》過年特輯中，指出如果要問副總統條件，他認為要有互補性，就是「女性、中南部、企業界或財經界」，這些條件符合越多越好，更強調「像黃珊珊同質性就太高了」。

柯文哲27日南下高雄走春拜年，媒體詢問，其所提的副手3條件，是不是代表黃珊珊副手被出局？柯文哲回應，那個叫做希望、期望，「符合的項目越多越希望」，但是也要能找到更好的。

媒體追問，副手條件裡面有個希望是中南部又是女性企業家，所以你開始來中南部是不是就是為了這個事情？柯文哲說，沒有啦，中南部還有很多事要做。

至於有人稱柯文哲是最強扶龍王，跟誰合誰就上，建議民進黨應該拉攏柯，讓副總統賴清德跟柯搭檔。柯文哲說，統計數字看起來很清楚，現階段民眾黨還算是一個第三勢力，現在的力量不足以自己當選，不過現在可以決定誰當選；民眾黨努力的目標是成為第一大黨，沒有人一開始先設定自己只是一個決定勝負的第三黨而已。