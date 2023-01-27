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台南春節旅遊人潮表現精彩　把握年假尾巴踏青趣

▲春節連假除夕至初五為止，台南主要景點參觀人數已累積突破550萬，其中鹽水月津港燈節及龍崎空山祭超過30萬人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲春節連假除夕至初五為止，台南主要景點參觀人數已累積突破550萬，其中鹽水月津港燈節及龍崎空山祭超過30萬人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初六台南天氣晴朗氣候宜人，台南市長黃偉哲表示，預計開始逐漸有返回工作崗位之車潮，不論走國道1號或3號順便下台南美食補給，或分流到台61線西濱快速道路，順遊濱海七股將軍北門旅遊熱門景點，闔家留下美好年節回憶，祈求在年假充飽電後，新的一年各行各業業績長紅，兔年財源滾滾發大財。

▲春節連假除夕至初五為止，台南主要景點參觀人數已累積突破550萬，其中鹽水月津港燈節及龍崎空山祭超過30萬人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府觀光旅遊局郭貞慧表示，春節連假除夕至初五為止，主要景點參觀人數已累積突破550萬，其中鹽水月津港燈節及龍崎空山祭超過30萬人參與，白河關子嶺風景區逾11萬人上山泡湯吃雞，六甲落羽松季逾3萬人走訪，表現不俗。而大年初五單日湧進的觀光人潮依舊熱度不減，市區國華海安商圈、花園夜市、小西門商圈、南紡商圈及赤崁樓與孔廟文化園區周邊等景點人潮不斷，有近24萬人排隊逛街熱鬧滾滾盛況空前。

而安平老街、新化老街、鹽水老街、菁寮老街等也有近9萬的人潮造訪；戶外自然生態與博物館舍景點，虎頭埤風景區、頑皮世界野生動物園、烏山頭水庫風景區、柳營尖山埤渡假村、十鼓仁糖文創園區、山上水道博物館及左鎮化石園區、大魚的祝福、林默娘公園、漁光島及黃金海岸也有逾5萬人參觀。

台南初六依舊適合闔家出遊的好天氣，一早維持前二日的旅遊熱潮，國華海安商圈、小西門商圈、南紡商圈、安平老街、鹽水老街、新化老街、赤崁樓與孔廟文化園區周邊也湧進逾5萬人逛街購物。頑皮世界野生動物園早上也有近3千人入園體驗生態親子共遊。戶外遊憩景點如虎頭埤風景區、關子嶺風景區、梅嶺風景區、山上花園水道博物館、頑皮世界野生動物園、德元埤荷蘭村等景區也吸引逾萬人出門活動郊遊活動筋骨，將年節吃下的美食好好消油減脂一番，準備迎接新的一年。

▲春節連假除夕至初五為止，台南主要景點參觀人數已累積突破550萬，其中鹽水月津港燈節及龍崎空山祭超過30萬人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化虎頭埤風景區於春節期間在園區廣場內特別展出高度約5米超Q大型氣球公仔「魚頭君」，其展期將至元宵節(2月5日)止，歡迎全國魚迷們到新化虎頭埤與魚頭君一起Give me Five打卡拍照！同時還可以參加抽獎活動，只要到魚頭君IG官方粉絲團活動貼文留言(@2位好友 @tainantravels #魚頭君年年有餘 #虎頭埤風景區)即可參加抽獎活動，獎品有「年年有魚大禮包」或「魚頭君布偶」，抽獎活動同展期至2月5日截止，並於隔日(2月6日)抽出總計12名幸運兒。另外，除了在虎頭埤享受漫步綠林道、暢遊森呼吸外，園區內於去年11月甫開放之「全齡式地景遊憩場」，設置有友善溜滑梯、攀爬遊具及迷你滑草坡道(滑草板須自備)等多項設施，且鄰近湖濱景色十分優美，非常適合家長帶小朋友親子野餐同樂。春節連假(初五到初七限定)鹽水岸內影視基地，全台唯一穿越時空日治商業街景，順遊月津港燈節，沉浸漫步小鎮月之美術館中。

▲春節連假除夕至初五為止，台南主要景點參觀人數已累積突破550萬，其中鹽水月津港燈節及龍崎空山祭超過30萬人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南是日光之城，是眾神之都，更是美食之邑，勢必要好好把握剩下的春節假期，往海線走可以到沿海的北門遊客中心、井子腳鹽田、將軍漁港及七股鹽山，進一步了解台南特有的曬鹽文化，往山線走有豐富的戶外自然景區與多條登山健行甩油路線，另外到富有歷史文化的古蹟也能讓大朋友小朋友寓教於樂，夜間則可參與春節燈會活動，如龍崎光節空山祭、鹽水月津港燈節及普濟殿燈會，享受台南夜間炫彩華麗的燈光饗宴，邀請大家把握假期，一同戶外健康踏青走逛台南。

▲春節連假除夕至初五為止，台南主要景點參觀人數已累積突破550萬，其中鹽水月津港燈節及龍崎空山祭超過30萬人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

過年期間於台南消費購物還能參加台南購物節，只要將台南消費滿百元發票，在2月28日前登錄購物節官網即可參加，獎項十分豐富，市政美宅、汽機車等豐富大獎等你來拿。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上2023台南行春網、台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

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