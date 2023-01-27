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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通請辭國安局長！　王鴻薇喊「追查到底」：下台是究責的開始

▲▼王鴻薇立法院宣誓就職 陶允正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統府昨宣布國安局長陳明通已向總統蔡英文請辭，將由外交部次長蔡明彥接任。對此，國民黨立委王鴻薇27日表示，陳明通現在既非台大「陳教授」也非「陳局長」，應該好好面對論文抄襲問題，強調「下台不是事情的結束，而是究責的開始」，並呼籲相關單位追查到底，恢復社會良知，還給社會公平正義。

王鴻薇指出，陳明通過去在學術上的醜聞可謂全民皆知，台大也因他有損名譽。陳明通先前面對立委質詢時曾說「陳局長不回答陳教授的問題」，可如今他既非陳教授也非陳局長，應該好好面對論文抄襲問題。

王鴻薇透露，她身為檢舉陳明通涉及學術倫理的檢舉人，對於台大如何給予其裁決，至今都沒有得到明確答案，但她仍會持續要求，不會事過境遷，喊話陳明通「下台之後是否還堅持林智堅是冤案？必須給社會一個交代。」

至於前桃園市長鄭文燦接任副閣揆，王鴻薇表示，台大學倫會判定鄭文燦論文抄襲後，鄭文燦便在第一時間承認寫作有所瑕疵。然而，陳明通所指導的173篇論文中，到底有多少是抄襲的？要不要公開？還是要讓社會大眾發現一件才認一件？要求陳明通應該向社會及學術界公開道歉。

「下台不是事情的結束，而是究責的開始。」王鴻薇認為，陳明通為人所詬病的，是踐踏學術尊嚴、毀壞校譽。如今沒了公職身分，希望陳明通能回答社會大眾有關「陳教授」的問題，更呼籲相關單位追查到底，恢復社會良知，還給社會公平正義。

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