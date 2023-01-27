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10級強風來了！寒流今再襲越晚越冷　連3天6℃最凍時間曝　

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲今各地再轉冷。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷，防10級強陣風！氣象專家吳德榮提醒，今天（27日）大年初六至周日初八寒流影響，清晨有6度左右的平地最低氣溫。氣象粉專則說，這波寒流威力跟上一波相當，周六初七最冷。

中央氣象局觀測，今晨全台平地最低溫出現在高雄市大樹的9.3度。氣象局對17縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今下午起台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，高雄、台東沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域亦有較大風浪。

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氣象局指出，今晨各地低溫普遍落在12到15度左右，局部近山區或河谷甚至有低於10度，白天台中以北及東北部回溫不明顯，高溫僅12、13度，其他地方影響不大，局部地區仍有接近20度左右，下半天比較明顯的冷空氣南下，各地越晚越冷，留意在台中以北及東北部局部地區，傍晚以後溫度就會降到10度以下，其他地方晚上大約落在11到14度左右。

氣象局說，降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率較高，整天不定時有局部降雨，中南部大致上是多雲到晴的天氣；此外，在北部及東北部2000公尺高山地區有零星降雪機率，另外也需提防山區道路結冰。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局提醒，周六、周日仍受寒流持續影響，這段期間各地天氣寒冷，入夜至清晨亦有輻射冷卻發生；周六東半部及大台北山區有局部零星降雨，周日縮至花東地區有零星降雨；此外，周六北部及東北部高山地區仍有零星降雪機率，道路仍有結冰的機會，行車用路請注意。

氣象局預報，下周一起至下周三寒流減弱，各地白天氣溫回升，但下周二、下周三清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星降雨；下周四東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，初六至初八寒流影響，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在輻射冷卻加持下，清晨仍有6度左右的平地最低氣溫；下周一至下周三乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，氣溫降得很低，日夜溫差很大，下周一、下周二清晨平地最低氣溫仍在8度左右。

「觀氣象看天氣」臉書提到，初六到初八還有一波寒流，威力跟上一波相當，初七最冷。

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