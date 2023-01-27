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寒流來襲！越晚越冷「台中以北剩9度」　 明全台凍蕃薯下探6度

▲▼太平山國家森林遊樂區霧淞。（圖／羅東林管處提供）

▲受寒流影響，北部、東北部2千公尺以上高山今天有機會降雪，圖為之前太平山國家森林遊樂區出現霧淞。（圖／羅東林管處提供）

記者許敏溶／台北報導

今天大年初六（27日），中央氣象局指出，今起受寒流影響，越晚越冷，傍晚以後台中以北及東北部溫度就會降到10度以下，其他地方晚上低溫約11到14度，初七、八（28、29日）則是這波寒流威力最強時刻，中部以北最低溫下探8到9度，其他地區為10到11度，沿海空曠地區則有機會出現6到7度低溫，若水汽與低溫配合，北部與東北部2千公尺以上高山，今天則有機會降雪。

受到寒流與輻射冷卻影響，今晨中南部仍有不少測站出現10度以下低溫，氣象局預報員張承傳指出，今天起受到寒流影響，白天台中以北及東北部回溫不明顯，高溫僅12、13度左右，其他地方影響不大，下半天比較明顯冷空氣南下，各地越晚越冷，預估晚上台中以北及東北部局部地區就會降到9到10度，其他地區晚上剩下11到14度左右，感受寒冷，提醒民眾注意保暖。

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▲▼今起受寒流影響三天。（圖／氣象局提供）

▲受寒流影響，今晚中部以北低溫約9到10度，明天則更冷。（圖／氣象局提供）

明後（28、29日）兩天是這波寒流威力最強時刻，張承傳表示，預估中部以北最低溫下探8到9度，其他地區為10到11度，沿海空曠地區則有機會出現6到7度低溫，若水汽與低溫配合，今天在北部與東北部的2千公尺以上高山有機會降雪，其中雪山機會較高，太平山可能要碰運氣。

氣象局也在上午10時針對全台發布低溫特報，氣象局表示，明後（28日、29日）受寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明日嘉義以北、宜蘭、花蓮及澎湖有連續10度或6度以下氣溫(橙色燈號)發生機率，請注意防範。

▲▼受寒流影響，氣象局針對全台發布低溫特報。（圖／氣象局提供）

▲受寒流影響，氣象局針對全台發布低溫特報，明後兩天最低溫下探6度。（圖／氣象局提供）

張承傳指出，今天受寒流影響，除了天氣轉冷，一開始水汽稍多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，之後水汽減少，明天初七剩下基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，初八各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

寒流從下周一（30日）起逐漸減弱，張承傳表示，各地氣溫逐漸回升，但下周一至下周三因為輻射冷卻效應影響，清晨氣溫仍然偏低，下周一、二（31日）中部以北仍有10到11度低溫，下周三（2/1）則有13度低溫，而這三天各地大多為晴到多雲，僅花東有零星短暫雨。

張承傳指出，下周四（2/2）東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今起受寒流影響三天。（圖／氣象局提供）

▲▼今起受寒流影響三天。（圖／氣象局提供）

▲▼今起受寒流影響三天。（圖／氣象局提供）

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