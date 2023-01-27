午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天

▲今早9時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

入冬第4波寒流今天（27日）南下，天氣風險公司天氣分析師李至晟提醒，午後各地氣溫又會下滑。氣象專家吳德榮則說，今到周日寒流影響，清晨有6度左右的平地最低氣溫。

李至晟說，預期今天又有一波冷空氣補充南下，到了晚間北部的低溫又會來到9-10度，也就是寒流的標準，並維持到周六；天氣方面，因中層後續有乾空氣移入，大致上還是典型的東北季風降雨分布，也就是基隆北海岸到東半部有短暫雨機會，其他地區則是大致穩定。

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李至晟指出，因這波冷空氣影響的時間不長，到了周末也就是收假期間，氣溫又會緩慢回升，水氣跟低溫並沒有辦法很好配合在一起，只有今晚、周六晨高山冰霰的機會較高，想追雪的朋友可能要靠運氣了。

▼今天寒流南下。（圖／氣象局）



李至晟說，而綜觀開工那周，當然還是有東北季風南下，只是強度可望比這周緩和，目前看來東北季風會先一直減弱到下周三，白天高溫會逐步回升，而且西半部天氣仍然維持穩定，東半部則有些零星的迎風面降雨。

李至晟分析，預測下周二到下周三北部高溫大概在21-23度，中南部則會來到24-26度，算是相當舒適；晚上北部市區低溫還是會下探11-13度，空曠地區也不排除會短暫來到10度以下。

李至晟提到，下周四東北季風增強，這波強度弱，持續時間也短，預測下周五又會減弱，只有迎風面的北部、東半部會感受到短暫轉涼跟天氣轉差；而受到地形保護的中南部除夜間氣溫稍微下降外，沒太顯著感受，到周末又會回溫。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，初六至初八寒流影響，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在輻射冷卻加持下，清晨仍有6度左右的平地最低氣溫。