寒流明來襲！9縣市低溫特報　最冷時間曝「北台高山可能降雪」

▲明起寒流影響3天，周末氣溫最低，中部以北低溫8度，沿海空曠地區更下探6度。（圖／氣象局提供）

記者許敏溶／台北報導

今天大年初五（26日），各地天氣回暖，但中央氣象局提醒，新一波寒流明（初六，27日）再度南下，從北台灣開始降溫，初七、八（28、29日）則是這波寒流威力最強時刻，中部以北最低溫下探8到9度，其他地區10到11度，沿海空曠地區則有機會出現6到7度低溫，若水汽與低溫配合，北部與東北部2千公尺以上高山，在27、28日這兩天有機會降雪，氣象局傍晚已經針對台中以北9縣市發布低溫特報，提醒民眾保暖，農作物及水產養殖業則要注意寒害。

受到寒流影響，今天清晨全台到地都有接近10度低溫，全台最低溫為高雄內門7.5度，其次為嘉義民雄7.9度，但白天起隨寒流減弱，各地氣溫回升，高溫幾乎都在20度以上，南台灣甚至有25度。

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▲明起受寒流影響，氣象局先針對台中以北9縣市發布低溫特報，提醒有10度以下低溫。（圖／氣象局提供）

明（27日）天起新一波寒流南下，氣象局預報員趙竑指出，明天先從北台灣開始降溫轉冷，白天北台灣高溫剩下約14度，其他地方高溫約有20度，中南部則是初七才開始轉冷，而初七、初八（28到29日）是這波冷空氣最強時刻，中部以北最低溫下探8到9度，其他地區約10到11度，沿海空曠地區則有機會出現6到7低溫。

民眾關心高山是否會再降雪，趙竑分析，這波寒流偏乾，若水汽與低溫配合，明後（27、28日）兩天在北部與東北部的2千公尺以上高山，其他地區機率較低，其中雪山機會較高，太平山可能也有機會。

趙竑進一步說明，明天寒流南下，除了天氣轉冷，一開始水汽稍多，北部、東半部及恆春半島將有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，之後水汽減少，初七剩下東半部有局部短暫雨，大台北有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，初八各地大多為晴到多雲，剩下花東有零星短暫雨。

▲明起寒流再度南下，天氣轉冷，周末沿海空曠地區最低溫下探6度。（圖／氣象局提供）



下周一上班日（30日）寒流逐漸減弱，趙竑分析，下周一各地氣溫逐漸回升，但下周一清晨氣溫仍低，低溫約10到12度，中南部日夜溫差大，下周一到下周三（2/1）各地大多為晴到多雲，僅花東有零星短暫雨，下周四則有另一波冷空氣南下，目前看來強度僅為東北季風，天氣變化不大。