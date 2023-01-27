立法院風水藏玄機　「縣市長辦公室」立委搶搬

▲去年成功從立委轉戰縣市首長者，原本的研究室都位於中興大樓。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣人相信風水，買房、裝潢、擺設等都會依照風水命理來做考量，面對官場變幻莫測，許多立法委員也講究風水，尤其對辦公室特別注重。立法院青島一館素有「縣長館」之稱，先後出過逾10名縣長，不過本屆國會成功轉戰縣市首長者，研究室都位於中興大樓，卸任後同黨立委紛紛搬進，除了採光因素之外，也多少隱含求個好兆頭的意味。

立法院共有113名立法委員，立委們的國會辦公室分散於12層樓高的中興大樓、4層樓的青島一館、2層樓的青島二館，其中，青島一館素有「縣長館」之稱，本屆國會曾經創下100％連任率的佳績，且自2001年以來，出現超過10位縣長，包括2001年的台東縣長徐慶元、嘉義縣長陳明文；2005年的台北縣長周錫瑋、苗栗縣長劉政鴻、嘉義市長黃敏惠、屏東縣長曹啟鴻；2009年的新竹縣長邱鏡淳、嘉義縣長張花冠、台東縣長黃健庭，2018年的台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、金門縣長楊鎮浯，他們立委任內的研究室都位於青島一館。

有趣的是，本屆國會成功轉戰縣市首長者，過去的國會辦公室都位於中興大樓，包括屏東縣長周春米原本的研究室位於6樓，卸任後來自台南市的民進黨立委賴惠員搬入；台北市長蔣萬安原本的研究室位於11樓，現由來自桃園市的國民黨立委魯明哲接掌；南投縣長許淑華原本的研究室位於2樓，新科國民黨立委王鴻薇已搬入；至於新竹市長高虹安位於10樓的研究室，現在是由遞補的同黨不分區立委陳琬惠進駐。

此外，本屆國會還有個耐人尋味的巧合，檢調於2020年、2022年兩度搜索立法院，當時被搜索的國民黨立委陳超明、無黨籍立委趙正宇、時任民眾黨立委高虹安的國會辦公室都位於10樓，加上2019年時代力量前立委高潞·以用遭爆料與助理拉扯衣服、大聲爭吵，音量大到驚動上下樓層，當時她的研究室也位於10樓，讓不少立委同僚私下都說，「確實10樓這幾年很不平靜」。