陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

▲蔡英文、陳建仁、蘇貞昌。（圖／取自總統府直播）



記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文27日召開記者會，正式宣布由前副總統陳建仁出任行政院長。對此，民眾黨批評，拖了兩個月的歹戲終於落幕，蘇貞昌四年執政下來，讓人感覺傲慢、不謙卑也不專業，開嗆「走了傲慢的蘇貞昌，希望接任的陳建仁能真正做到溫柔堅韌，而非一灘爛泥。」

民眾黨表示，早在九合一大選後，就呼籲蘇貞昌要順應憤怒的民意，立即內閣總辭。細數蘇貞昌院長四年任期中，在疫情衝擊之下，內需產業重創、物價飛漲、薪水倒退，貧富差距10年以來最嚴重，加上政府打房不力、社宅進度跳票，放爛勞保年金改革寶貴時間，台灣青年的未來岌岌可危。

民眾黨指出，面臨兩岸問題的嚴峻，政府不得不再度延長兵役，將重擔壓在年輕人肩上；蘇貞昌屢次帶頭反質詢，在國會殿堂對立委嗆聲，護航高端疫苗與NCC審查鏡電視執照，讓人民對內閣團隊失望。民眾黨認為，蘇貞昌現在才辭職，是民進黨內諸多派系與權位的算計，隨著補選的敗北、普發現金的「閣揆保衛戰」失效，他才不得不下台走人。

民眾黨回顧，2018年地方選舉民進黨大敗，當時剛敗選的蘇貞昌華麗轉身接任閣揆，與敗選的陳其邁、林佳龍、李進勇組成「敗選聯盟」，但四年執政下來，卻讓人感覺傲慢、不謙卑也不專業，開嗆「走了傲慢的蘇貞昌，希望接任的陳建仁能真正做到溫柔堅韌，而非一灘爛泥。」