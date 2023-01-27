　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

▲▼蔡英文、陳建仁、蘇貞昌。（圖／取自總統府直播）

▲蔡英文、陳建仁、蘇貞昌。（圖／取自總統府直播）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文27日召開記者會，正式宣布由前副總統陳建仁出任行政院長。對此，民眾黨批評，拖了兩個月的歹戲終於落幕，蘇貞昌四年執政下來，讓人感覺傲慢、不謙卑也不專業，開嗆「走了傲慢的蘇貞昌，希望接任的陳建仁能真正做到溫柔堅韌，而非一灘爛泥。」

民眾黨表示，早在九合一大選後，就呼籲蘇貞昌要順應憤怒的民意，立即內閣總辭。細數蘇貞昌院長四年任期中，在疫情衝擊之下，內需產業重創、物價飛漲、薪水倒退，貧富差距10年以來最嚴重，加上政府打房不力、社宅進度跳票，放爛勞保年金改革寶貴時間，台灣青年的未來岌岌可危。

民眾黨指出，面臨兩岸問題的嚴峻，政府不得不再度延長兵役，將重擔壓在年輕人肩上；蘇貞昌屢次帶頭反質詢，在國會殿堂對立委嗆聲，護航高端疫苗與NCC審查鏡電視執照，讓人民對內閣團隊失望。民眾黨認為，蘇貞昌現在才辭職，是民進黨內諸多派系與權位的算計，隨著補選的敗北、普發現金的「閣揆保衛戰」失效，他才不得不下台走人。

民眾黨回顧，2018年地方選舉民進黨大敗，當時剛敗選的蘇貞昌華麗轉身接任閣揆，與敗選的陳其邁、林佳龍、李進勇組成「敗選聯盟」，但四年執政下來，卻讓人感覺傲慢、不謙卑也不專業，開嗆「走了傲慢的蘇貞昌，希望接任的陳建仁能真正做到溫柔堅韌，而非一灘爛泥。」

ET快訊
自爆阿娘喂「用地下水、自來水泡茶」！　廖老大怒了
女偶像「生日變忌日」猝逝！　母悲痛證實：心都要碎了
一堆人買整本刮刮樂！　彩券行曝真實結局
告發知名導演性侵！　36歲女星陳屍家中
啪啪愛揉胸「他摸出硬塊」竟是乳癌　救女友一命
買車「講出這5句話」準備當肥羊！　談判重點曝
台中17歲男機車噴飛！　倒地慘死畫面曝
林書豪來台打球「PTT一面倒狂罵」！　他驚呆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大讚陳建仁新內閣「學養俱佳」　蘇巧慧：讓台灣繼續衝

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

從猶豫到義無反顧　陳建仁接閣揆心境曝光

追櫻就到中和烘爐地！　賞櫻、祈福、健行一次滿足

陳建仁組溫暖堅韌內閣　鄭運鵬揭大仁哥一特質「如特異功能」

「存公義、好憐憫、察民意」　陳建仁：強化經濟、環境、社會韌性

快訊／陳建仁鞠躬肯定蘇貞昌政績　「你真的很棒，有你台灣真好」

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

交棒暖男「陳院長」　蘇貞昌：配合總統必能展開一番新局

「支持我最大力量」　蔡英文不捨蘇貞昌：他總是化不可能為可能

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

(無標) 逆向撞遊覽車

自小客「逆向直衝遊覽車」　第1視角曝！副駕妻慘死

約跳槽遭拒...酒醉保全不滿　超商前「鑰匙插頭」男送醫亡

大讚陳建仁新內閣「學養俱佳」　蘇巧慧：讓台灣繼續衝

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

從猶豫到義無反顧　陳建仁接閣揆心境曝光

追櫻就到中和烘爐地！　賞櫻、祈福、健行一次滿足

陳建仁組溫暖堅韌內閣　鄭運鵬揭大仁哥一特質「如特異功能」

「存公義、好憐憫、察民意」　陳建仁：強化經濟、環境、社會韌性

快訊／陳建仁鞠躬肯定蘇貞昌政績　「你真的很棒，有你台灣真好」

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

交棒暖男「陳院長」　蘇貞昌：配合總統必能展開一番新局

「支持我最大力量」　蔡英文不捨蘇貞昌：他總是化不可能為可能

新竹百貨傳狐獴暴衝咬人！飼主「看一眼就跑」　網怒：前天也受害

快訊／塞車了！國三南下421.2k事故　車流回堵3公里

台南水道博物館春節舉辦攀樹體驗　用全新視野迎接新年

跟著女星買香水！林智妍最愛甜甜冠軍香、Tiffany玫瑰花香百搭又優雅

超奢華！國泰航空3航線「頭等艙回歸」　選好枕頭等空姐幫鋪床

大讚陳建仁新內閣「學養俱佳」　蘇巧慧：讓台灣繼續衝

林書豪轉戰台灣職籃　中國球迷：和霍華德打一場

演藝圈有誰超凍齡？　鄉民點名「1男1女」喊猛：是自然的那種

自爆阿娘喂半數店「地下水、自來水泡茶」！廖老大怒：喝了會烙賽

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

陳建仁不幸陣亡怎麼辦？　郭正亮曝解方：眼睛一閉叫「他」接任

差很大？8位政治人物清澀照曝光　「這人」差最多網喊：回不去了

快訊／蔡英文27日10點正式宣布陳建仁組閣　農曆年後內閣團隊就位

快訊／蔡英文宣布陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　交付4大任務

LIVE／蔡英文今開記者會　宣布陳建仁接閣揆領軍新內閣團隊

管碧玲任海委會首位女主委

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

林右昌接掌內政部　未來民進黨宮城良田

「仁燦配」權力大戲將上演？　游盈隆曝：她將重出江湖

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

賴清德被蔡英文判死刑？　前藍委「局勢在變」：不要小看陳建仁

快訊／陳建仁鞠躬肯定蘇貞昌政績　「你真的很棒，有你台灣真好」

台灣偵測不到殲20？　郭正亮曝軍方內部現況

交棒暖男「陳院長」　蘇貞昌：配合總統必能展開一番新局

更多熱門

相關新聞

從猶豫到義無反顧　陳建仁接閣揆心境曝光

從猶豫到義無反顧　陳建仁接閣揆心境曝光

蔡英文總統今（27日）正式宣布，前副總統陳建仁擔任新任行政院長。陳建仁說，年假期間蔡英文徵詢他接任閣揆時，確實相當猶豫，但考量到台灣面臨疫後重建的挑戰時，他必須放下自我，當在蔡英文任期最後一哩路，需要他來共同承擔時，他有一種義無反顧的心情；陳說，「我樂於回饋自己的能力與專長」，他總是努力從台灣的需要看到自己的責任，責任來，他就勇於承擔。

陳建仁組溫暖堅韌內閣　鄭運鵬揭大仁哥一特質「如特異功能」

陳建仁組溫暖堅韌內閣　鄭運鵬揭大仁哥一特質「如特異功能」

「存公義、好憐憫、察民意」　陳建仁：強化經濟、環境、社會韌性

「存公義、好憐憫、察民意」　陳建仁：強化經濟、環境、社會韌性

快訊／陳建仁鞠躬肯定蘇貞昌政績　「你真的很棒，有你台灣真好」

快訊／陳建仁鞠躬肯定蘇貞昌政績　「你真的很棒，有你台灣真好」

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

關鍵字：

蔡英文陳建仁蘇貞昌民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

沒確診過簽到！醫見這人驚「超神勇」

吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

寒流今再襲　連3天6℃最凍時間曝　

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

新片票房破69億！男星手滑按讚封神文

手機給兒子上網課一查課金87萬　打工爸：天塌了

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面