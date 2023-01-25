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賴清德赴南投參拜媽祖廟　親發一元福袋不忘為蔡培慧拉票

▲副總統賴清德（左2）和南投立委補選候選人蔡培慧（左3）赴名間鄉朝聖宮進香。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下同）

▲副總統賴清德（左2）和南投立委補選候選人蔡培慧（左3）赴名間鄉朝聖宮進香、發福袋。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

繼總統蔡英文於23日（大年初二）到南投參香發福袋，副總統暨民進黨主席賴清德今天也到南投名間鄉、南投市宮廟參香祈福，除向鄉親祝賀新喜，祝福新的一年財源廣進、景氣大好，因3月4日就要進行立委補選投票，他也不忘拜票、請民眾支持民進黨候選人蔡培慧來延續南投的服務。

賴清德稍早先後前往名間鄉新街朝聖宮及南投市開臺湄洲慈善宮2間供奉媽祖的廟宇參拜，朝聖宮主委沈順水、慈善宮主委李轂摩及宮主黃李濟都率領廟方人員歡迎，立委羅美玲、民進黨縣黨部主委暨縣議員蔡銘軒、名間鄉長陳翰立、縣議員吳棋楠和沈夙崢、國策顧問林明畑等人也都出席；賴清德代表蔡英文致贈「霖雨惠澤」匾額給朝聖宮，蔡培慧也陪同一起發放一元福袋。

▲副總統賴清德和南投立委補選候選人蔡培慧赴名間鄉朝聖宮進香。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

賴清德致詞時表示，今天是初四接財神的好日子，來廟裡拜拜、向媽祖拜年最好，也祈求媽祖保佑疫情早日結束、大家能過正常健康的日子；今年是癸卯年也是農曆兔年，而卯時是一天清早5時到7時，正是太陽要升起來、一天要開始且充滿希望的時候，兔子又是繁殖能力很強的動物，「想抱孫或當爸爸媽媽的都很有機會」，他祝福鄉親多子多孫多福氣，也拜託選民支持蔡培慧。

蔡培慧則說，新街在地有湧泉資源，灌溉水蕹菜和全台灣最多產的水族箱水草，未來可以中央和地方合作規劃親水公園，名間鄉又是茶葉和手搖飲的故鄉，可以打進國際與他國競爭，「讓全世界知道要喝手搖飲就要來名間」，相信賴清德會帶領國人規畫全台的城鄉平衡、打國際盃，她也會一步一腳印，努力解決灌溉、湧泉開發和觀光交通發展的問題。

而位在南崗工業區的慈善宮是當地企業的信仰中心，主委李轂磨更是揚名國際的水墨畫大師，蔡培慧承諾，選上立委後將延續過去長期致力於南投工業區拓展、協助企業返鄉設廠及育才留才的計畫。

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