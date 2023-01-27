8個月狂開9717張超速罰單！苗栗人嘆「很傷觀光」移設備竟要600萬

▲苗140縣道高架路段區監測速執法決議取消，卻因設備移置費用喬不定而卡關。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

連接苗栗縣三義鄉和卓蘭鎮的140縣道，從111年4月開始實施區間測速執法，每月開出逾千張超速罰單，卓蘭地方人士反映影響觀光發展和地方產業，經多次會勘後決議撤除高架路段區間測速，卻因高達300-600萬元的移置費用喬不定，全案陷入僵局。

苗140縣道一度是石虎路殺熱區，民國108年有7隻石虎遭路殺，命喪140縣道，苗栗縣政府因保育議題在16至25公里建置區間測速系統，但卓蘭地方人士始終反對，尤其是16至23公里高架橋路段，認為石虎不太可能跑上去，但仍設置區間測速，限速50公里，從2022年4月到12月共開出9717張超速罰單。

卓蘭鎮長詹錦章說，卓蘭產業以農產及觀光為主，觀光客到卓蘭旅遊，開在平坦順暢的140縣道上，回家就收到一張超速罰單，對卓蘭的觀光旅遊傷害很大；而109至111近3年140縣道上也並未再發生石虎路殺事件，經地方人士反映，多次會勘後111年11月決議，撤除16.2至23.1公里高架路段區間測速。

當初建置區間測速照相設備花了850萬元，設備不能浪費，需要移至他處續用，移置費用粗估高達300到600萬，執法單位要求提案的卓蘭鎮公所支付，卓蘭鎮長詹錦章認為鎮公所非路權單位，沒有理由買單，111年12月在全縣交通安全聯席會報上喬不定，全案陷入僵局。

連續2個月的討論都沒有結果，鎮長表示「只能邊走邊看了」，以農業為主的卓蘭難以負擔這筆費用，盼新縣長上任後，期待能圓滿解決。

▲▼苗140縣道111年4月開始執法區監測速，每月開出逾千張超速罰單，地方人士反映影響觀光產業，會勘後決議撤除。（圖／記者蔡文淵翻攝）

