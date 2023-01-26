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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通想休息！蔡明彥接國安局長　管碧玲任海委會首位女主委

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）

中央社

總統府今天表示，前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，原總統府秘書長李大維回任海基會董事長；國安局長陳明通去職，由外交部次長蔡明彥接任。海洋委員會部分，民進黨籍立委管碧玲將出任主任委員，成為海委會首任女主委，陸委會副主委吳美紅出任海委會副主委。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統蔡英文今天分別約詢前交通部長林佳龍及總統府秘書長李大維後，定案將由前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，現任總統府秘書長李大維回任海基會董事長，並將在農曆年後進行交接。

張惇涵表示，總統感謝李大維戮力從公，從她執政以來，一直在外交、兩岸及國安領域給予莫大協助，並期盼李大維回任海基會董事長後，能夠順暢推動海基會業務，逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。

此外，總統也期盼借重林佳龍的國安及政策專長，以及其中央與地方的完整歷練，從國際事務到地方事務領域，襄助推動總統府業務及各項國政工作。

▲▼管碧玲。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲 kuanbiling）

▲管碧玲。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲 kuanbiling）

張惇涵說明，國安局長陳明通已向總統請辭，表達希望沉潛休息之意。總統決定，新任國安局長由外交部次長蔡明彥接任；蔡明彥是國際政治及戰略研究學者出身，曾任國防部諮詢委員、陸委會諮詢委員、國安會副秘書長、駐歐盟兼駐比利時代表，具備卓越的學術成就及完整的實務歷練。

▲ 第26屆APEC經濟領袖會議代表團代表 國安會副秘書長蔡明彥、國發會主委陳美伶、外交部次長謝武樵、政務委員鄧振中▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡明彥接任國安局長。（圖／記者屠惠剛攝）

張惇涵表示，總統希望倚借蔡明彥對區域安全、外交事務、國際戰略及安全決策的專業，襄助國安團隊對於兩岸及區域局勢的判讀及精準決策，並持續推動情報體系專業化任務，持續強化民主化時代下情治機關的治理與革新。

▼陳明通希望沉潛休息，已請辭獲准。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼邱國正、陳明通外交委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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