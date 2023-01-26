陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統府發言人張惇涵26日表示，總統蔡英文今天分別約詢前交通部長林佳龍及總統府秘書長李大維後，定案將由前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，現任總統府秘書長李大維則回任海基會董事長，並將在農曆年後進行交接。另外，蔡英文也決定，國安局長由外交部次長蔡明彥接任。

張惇涵表示，總統感謝李大維秘書長戮力從公，從她執政以來，一直在外交、兩岸及國安領域給予她莫大協助；也期盼李秘書長回任海基會董事長後，能夠順暢推動海基會業務，逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。

張惇涵說，總統也期盼借重林佳龍秘書長的國安及政策專長，以及其中央與地方的完整歷練，從國際事務到地方事務領域，襄助她推動總統府業務及各項國政工作。

另外，張惇涵說明，國安局長陳明通已向總統請辭，表達希望沉潛休息之意。總統也決定，新任國安局長將由外交部次長蔡明彥接任。蔡明彥是國際政治及戰略研究學者出身，曾任國防部諮詢委員、陸委會諮詢委員、國安會副秘書長、駐歐盟兼駐比利時代表，具備卓越的學術成就及完整的實務歷練。

張惇涵表示，總統希望倚借蔡明彥局長對區域安全、外交事務、國際戰略及安全決策的專業，襄助國安團隊對於兩岸及區域局勢的判讀及精準決策，並持續推動情報體系專業化任務，持續強化民主化時代下情治機關的治理與革新。