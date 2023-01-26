大年初四驚揭「老公是同志網黃」！她崩潰哭：除夕還約砲醫師

▲女網友無意間發現丈夫是同志，還狂約砲。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

原本一直覺得自己相當幸福，沒想到今年過年，她卻意外揭開先生的假面具！一位人妻25日在PTT發文，說她和男方大學時就認識，之後也順利走入婚姻，沒想到初四那天，她無意間解鎖老公的手機，發現對方真實性向為同志，不僅是推特「網黃」，除夕還藉口買東西實則約砲，讓她整個超崩潰。

人妻在PTT的WomenTalk發文，「大年初四發現老公是同志網黃，除夕還約炮」，說先生初四回外婆家時，有一支公務機放在客廳忘記帶走，她不知為何突然萌生解鎖想法，偶然一解開卻傻了，「原來我的老公是同志網黃，長期經營推特至少5年有……」。

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讓她腦筋一片空白、事後痛哭失聲的是其中一篇「約砲紀錄文」，原來男方在除夕跟她說要去買拜拜的東西，實則約砲一個醫師，還自豪表示，讓醫師興奮到在通電話時差點叫出聲。此外，丈夫還收到不少要參加私人群交趴的訊息，「這種種的一切，在我們還在交往之際比較早期的階段就已經發生了」，資訊量大到幾乎把她逼到昏厥的地步。

貼文震驚一票網友，「騙婚真的母湯」、「妳先檢查，身體健康最重要」、「還好還沒小孩，快離了吧」、「男方家族可能知情，真的很心機啊！」其中，有人則是抱持懷疑態度，「這篇是認真文嗎」、「反串吧」、「是真的假的啊？恐怖到好不真實」、「（原PO帳號）只有一篇文章」、「覺得幻想文。」

沒想到，還真的有鍵盤柯南PO出一篇推特貼文的截圖，「找得到符合的推文耶！不是幻想吧？」還有人也表示，「我連帳號都找到了，真不該點進去的」、「twitter直接找到人欸！」不過，隨著原PO的貼文在網上發酵，該推特帳號已關閉，現在打開僅會看到「發生錯誤」的字樣。