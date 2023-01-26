　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大年初四驚揭「老公是同志網黃」！她崩潰哭：除夕還約砲醫師

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女網友無意間發現丈夫是同志，還狂約砲。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

原本一直覺得自己相當幸福，沒想到今年過年，她卻意外揭開先生的假面具！一位人妻25日在PTT發文，說她和男方大學時就認識，之後也順利走入婚姻，沒想到初四那天，她無意間解鎖老公的手機，發現對方真實性向為同志，不僅是推特「網黃」，除夕還藉口買東西實則約砲，讓她整個超崩潰。

人妻在PTT的WomenTalk發文，「大年初四發現老公是同志網黃，除夕還約炮」，說先生初四回外婆家時，有一支公務機放在客廳忘記帶走，她不知為何突然萌生解鎖想法，偶然一解開卻傻了，「原來我的老公是同志網黃，長期經營推特至少5年有……」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

讓她腦筋一片空白、事後痛哭失聲的是其中一篇「約砲紀錄文」，原來男方在除夕跟她說要去買拜拜的東西，實則約砲一個醫師，還自豪表示，讓醫師興奮到在通電話時差點叫出聲。此外，丈夫還收到不少要參加私人群交趴的訊息，「這種種的一切，在我們還在交往之際比較早期的階段就已經發生了」，資訊量大到幾乎把她逼到昏厥的地步。

貼文震驚一票網友，「騙婚真的母湯」、「妳先檢查，身體健康最重要」、「還好還沒小孩，快離了吧」、「男方家族可能知情，真的很心機啊！」其中，有人則是抱持懷疑態度，「這篇是認真文嗎」、「反串吧」、「是真的假的啊？恐怖到好不真實」、「（原PO帳號）只有一篇文章」、「覺得幻想文。」

沒想到，還真的有鍵盤柯南PO出一篇推特貼文的截圖，「找得到符合的推文耶！不是幻想吧？」還有人也表示，「我連帳號都找到了，真不該點進去的」、「twitter直接找到人欸！」不過，隨著原PO的貼文在網上發酵，該推特帳號已關閉，現在打開僅會看到「發生錯誤」的字樣。

ET快訊
快訊／陳明通請辭國安局長！總統府證實了
「奪命寒流」恐成新常態！　科學家曝急凍原因：只會更糟
「LINE過年隱藏版」32款可愛貼圖！一鍵免費下載
恐怖第一視角曝光！自小客「逆向直衝遊覽車」　副駕妻當場慘死
百萬YouTuber投資慘賠！100萬一夕蒸發
直播主不洗澡全身黑垢！「恐怖大象皮」半裸照曝
堅持要移黃牌重機！大媽跳針「什麼規定？」　畫面曝光警要罰了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「LINE過年隱藏版」32款可愛貼圖！一鍵免費下載

大年初四驚揭「老公是同志網黃」！她崩潰哭：除夕還約砲醫師

酒量能練？醫反駁：基因就決定　多喝小心肝硬化「抱著臉盆吐血」

苗栗排隊美食！6口味餡餅「爆漿又多汁」饕客激推　30年來不漲價

旗津吃海產「連4道菜冷的」他怒走人！老闆秒端烏魚子...結帳傻眼

寒流明來襲！9縣市低溫特報　最冷時間曝「北台高山可能降雪」

民進黨中生代接任未必有利　蘇揆力薦王國材留任交長拆未爆彈

大年初五月老來了！300未婚男女拋繡球　混血兒、model現身聯誼

國小女兒造句「驚爆爸媽婚姻內幕」　媽一看傻了：在暗示我什麼？

初五去好市多　停車場一幕嚇到會員！「第1次那麼空」畫面曝

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

「LINE過年隱藏版」32款可愛貼圖！一鍵免費下載

大年初四驚揭「老公是同志網黃」！她崩潰哭：除夕還約砲醫師

酒量能練？醫反駁：基因就決定　多喝小心肝硬化「抱著臉盆吐血」

苗栗排隊美食！6口味餡餅「爆漿又多汁」饕客激推　30年來不漲價

旗津吃海產「連4道菜冷的」他怒走人！老闆秒端烏魚子...結帳傻眼

寒流明來襲！9縣市低溫特報　最冷時間曝「北台高山可能降雪」

民進黨中生代接任未必有利　蘇揆力薦王國材留任交長拆未爆彈

大年初五月老來了！300未婚男女拋繡球　混血兒、model現身聯誼

國小女兒造句「驚爆爸媽婚姻內幕」　媽一看傻了：在暗示我什麼？

初五去好市多　停車場一幕嚇到會員！「第1次那麼空」畫面曝

「去年都是過去式」　統一獅董座引用龜兔賽跑

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

台灣人越買越小間？2房+車位變消費主力　他點出千萬價格的關鍵

想體驗咬腳皮！　汪伸出「呆萌小短手」尷尬問號：偶怎麼沒感覺？

沒禮貌！橘貓「被笑大摳呆」玻璃心碎滿地　轉頭生悶氣不理爸

去年1738架次共機擾台「增近2倍」　呂玉玲對我軍防空系統存疑

醫師超強4口訣！　他照做一年「狂減60公斤」

熟男魅力無法擋！6位越老越帥歐美明星　湯姆克魯斯帥出新高度

經典賽／日本武士隊夢幻30人公布　並列史上最年輕

堅信會跌10年！8年級「表堂弟妹全買房」　租屋哥卻笑：太衝動

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

開春財神到！　3星座、3生肖發了

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」！他進去傻眼了

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

初五迎財神！5大習俗禁忌一次看

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

壯男除夕器捐中榮搶時間　20病患受惠

鹿港老街驚見「C300卡住」　糗炸畫面曝

6生肖要安太歲　兔年點燈大全一次看懂

更多熱門

相關新聞

4小時5X張刮刮樂「1萬3賠光」！網反驚幸運

4小時5X張刮刮樂「1萬3賠光」！網反驚幸運

過年一到，各種刮刮樂中獎文讓人心癢想衝彩券行，希望下個頭獎得主是自己。就有網友買面額1000元的刮刮樂試手氣，如果有中就換新的來刮，沒中就再買，4小時下來花了13000元，狂刮至少50張以上，讓他傻眼的是「全賠光」，忍不住怒飆國罵。不過有人反而認為，其實原PO已經很神了。

「飯店熱水壺」逆風了！網噁喊這些更可怕

「飯店熱水壺」逆風了！網噁喊這些更可怕

簽預售屋被笑盤　親戚勸「等1時機」網傻了

簽預售屋被笑盤　親戚勸「等1時機」網傻了

女兒騎妹妹身上　爸嚇傻問出殘酷真相

女兒騎妹妹身上　爸嚇傻問出殘酷真相

拚買新房「卻被公婆霸佔」！她崩潰：老公愚孝

拚買新房「卻被公婆霸佔」！她崩潰：老公愚孝

關鍵字：

夫妻先生丈夫性向同志約砲網黃人妻結婚PTT

讀者迴響

熱門新聞

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

開春財神到！　3星座、3生肖發了

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」！他進去傻眼了

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面