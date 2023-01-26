蔡英文拉拔「仁燦配」？　王鴻薇諷「黃袍加身」：賴清德如芒刺在背

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於前副總統陳建仁接任新閣揆，桃園市前市長鄭文燦則任行政院副院長，國民黨立委王鴻薇26日發表四點看法，批評陳建仁不僅沒有行政資歷，黨齡也尚淺，但經過總統蔡英文「黃袍加身」後，已經可以與副總統賴清德並駕齊驅，更諷刺2023仍是「大英帝國」。

王鴻薇今日在臉書上發布四點批評，第一，陳建仁和高端已成連體嬰，若他不向社會大眾鄭重道歉，難止紛爭。第二，鄭文燦和前新竹市長林智堅為「桃園三結義」，抄襲仔高升副閣揆，可謂史上第一。第三，蔡英文打壓蘇貞昌，一手拉拔「仁燦配」，大權在握，陳建仁形同傀儡，而賴清德只能看戲，2023仍是「大英帝國」。第四，陳建仁沒有行政資歷，黨齡尚淺，但經過蔡英文「黃袍加身」，頭頂閣揆、副總統光環，已經可與賴清德並駕齊驅，賴清德則如芒刺在背。

此貼文一出立馬吸引百名網友點讚，有網友留言表示「沒關係啦，這才是徹底失敗的因」、「委員應該要說他們是小英帝國下的鷹犬」、「她就是到最後一刻，戰到最後一兵一卒就是不會想要賴好過」、「綠營敗選者多高升，那選舉時應付應付就好，反正都有糖吃，感覺很腐敗」、「可謂完全不顧社會福祉，昏庸專權之至」等。