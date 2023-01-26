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邱臣遠臉書曬合照曝緣分！　喊話陳建仁：堅定信念、知人善任

▲▼陳建仁、邱臣遠。（圖／翻攝自Facebook／邱臣遠）

▲陳建仁、邱臣遠。（圖／翻攝自Facebook／邱臣遠）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文農曆春節期間啟動內閣改組徵詢作業，內定由前副總統陳建仁接任新閣揆。立法院民眾黨團總召邱臣遠26日除提出五點建議外，也曝光他擔任立委前，獲得時任副總統陳建仁頒發「海外十大傑出青年獎」的合照，喊話陳建仁面對社會議題，堅定信念、知人善任，將不適任的閣員換掉。

邱臣遠今日透過臉書曝光擔任立委前，獲得時任副總統陳建仁頒發「海外十大傑出青年獎」的合照，並發文指出，陳建仁的公共衛生及崇高的學術背景讓他具有一定的社會聲望，但公共衛生醫療背景並非「經濟內閣」的專業導向，是否能夠面對接下來的挑戰猶未可知。

因此，邱臣遠說，新閣員名單的專業性與代表性格外重要，現今低薪、通膨、高房價、少子女化、財政紀律敗壞、國債近6兆，以及國內整體經濟失衡，經濟果實分配不均，青年人找不到工作、存不了錢、結不了婚、買不起房，對未來沒有希望，都是新內閣必須面對的嚴峻課題。

「不以黨意凌駕民意、不以政黨利益犧牲國家利益」，邱臣遠認為，新內閣名單到底是陳建仁前副總統的個人意志，還是民進黨的派系共治，又或是蔡英文總統的意志，全民都在睜大眼睛看，盼陳建仁能堅定信念、知人善任，將不適任的閣員換掉，不要換湯不換藥。

另針對中國大陸文攻武嚇及雙邊貿易的經濟制裁，邱臣遠呼籲陳建仁應優先穩定民生經濟，解決超徵稅額、發放現金、共享經濟條例、平均地權、拓展農漁產品行銷、低薪高物價、兩岸關係、台美經貿談判、2050淨零碳排、綠色運具、能源產業發展等。他更強調，今年國際經濟情勢嚴峻不樂觀的情況，都是迫在眉睫急需要解決的問題。

邱臣遠也說，國內地方治安敗壞、黑金疑雲四起、公共工程品質堪慮、海外詐騙案頻傳、行人交通地獄、NCC諸多爭議事件、論文門事件造成學術倫理衝擊、個資外洩造成的國安危機等，在在都說明，國家需要一個有魄力的領導者，喊話陳建仁拿出執行力，錯誤的政策要停止、大撒幣政策要節制、不適任的閣員要撤換，進而徹底匡正國政的缺失。

邱臣遠透露，蘇貞昌過去「大院長小部長」的強勢風格，讓許多部會首長上行下效，對國會傲慢、對民意代表不尊重、對民意踐踏，造成民眾的強烈反感。雖然陳建仁「暖男形象」或許可以彌補如此缺失，但另一方面也要避免「弱將強兵」的情況發生，不能讓新內閣各吹各調，變相成為軟內閣，造成國家內耗。

邱臣遠說，各國都稱2023年是「艱困的一年」，面對全球經濟下修，經濟發展、社會安全、財政紀律、居住正義、環境永續等挑戰將接踵而來，呼籲蔡政府及新內閣能以民為先，先拋棄政治考量，優先穩定民生經濟，幫台灣找到穩定和平與持續繁榮的解方，才是全民之福。

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