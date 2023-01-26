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初五晨7.9℃！冷到沒完沒了　「6度寒流」明再襲凍到收假

（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

入冬第四波寒流將再報到，一路冷到收假日！中央氣象局觀測，今天（26日）大年初五清晨全台最低溫出現在嘉義市民雄的7.9度。氣象專家吳德榮提醒，周五初六又有一波寒流，周六初七、周日初八清晨仍有6度左右的平地最低氣溫。

氣象局對20縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局表示，今天清晨仍受寒流影響，台南以北及宜花地區仍有10度以下低溫發生機率，高、屏及台東約11、12度，空曠地區可能會再低2度左右，白天起寒流減弱，各地氣溫回升，北部、宜花高溫約20度，中南部及台東則在20到24度，日夜溫差大；水氣逐漸減少，只有北部山區及東半部有零星降雨機會，其他地區為晴到多雲。

氣象局指出，周五初六寒流南下，各地天氣再度轉冷，北部整天氣溫逐步下降，中南部入夜後降溫較明顯，此波冷空氣將持續影響到周日初八，這段期間各地天氣寒冷，入夜至清晨亦有輻射冷卻發生。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，周五迎風面北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部為多雲到晴；周六、周日降雨範圍逐步縮小，周六只剩下東半部及大台北地區有局部、零星降雨；周日縮至花東有零星降雨，入夜後高山道路仍有結冰的機率。

氣象局預報，下周一起至下周三寒流減弱，各地氣溫回升，各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星降雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，初六至初八清晨又有一波寒流南下，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在輻射冷卻加持下，初七、初八清晨仍有6度左右的平地最低氣溫。

吳德榮分析，初八白天起至下周三在乾空氣影響下，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，氣溫降得很低，日夜溫差很大；下周一、下周二清晨平地最低氣溫仍在8度左右。

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19縣市低溫特報！北台灣低溫下探10度

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