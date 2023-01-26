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把握今天空檔！寒流明起再襲凍3天　周末最冷探6度「降雪機率曝」

▲▼19日上午，太平山霧凇維持但地面結霜，而望洋山帝雉與300遊客賞雪白夢幻美景。（圖／太平山莊提供，下同）

▲氣象局表示，若低溫與水汽配合，太平山在28、29日有機會降雪。（圖／太平山莊提供）

記者許敏溶／台北報導

把握今天好天氣！儘管寒流今天起減弱，但中央氣象局指出，新一波寒流明（初六，27日）再度南下，各地氣溫下滑，初七、八（28、29日）是這一波寒流威力最強時刻，中部以北最低溫下探8到9度，其他地區10到11度，沿海空曠地區則有機會出現6到7度低溫，若水汽與低溫配合，北部與宜蘭的2千公尺以上高山，27、28日有機會降雪，提醒民眾保暖，並注意氣象局發布的低溫特報。

中央氣象局預報員趙竑指出，受到寒流影響，今天清晨全台到地都有接近10度低溫，主要集中在中南部近山區或河谷，北部局部與花東也有接近10度低溫，全台最低溫為高雄內門7.5度，其次為嘉義民雄7.9度。

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▲▼明起寒流再度南下，天氣轉冷。（圖／氣象局提供）

▲今晨各地氣溫偏低，不少測站出現10度以下低溫。（圖／氣象局提供）

今天白天起隨寒流減弱，趙竑表示，各地氣溫回升，感受上比前幾天溫暖，各地高溫都來到20度以上，南台灣甚至有25度，而今天全台大多是多雲到晴天氣，僅東半部及北部山區有零星短暫雨，但是晚上仍有偏冷。

明（27日）天起新一波寒流南下，趙竑分析，明天起北部開始轉冷，清晨低溫大約13到16度，白天北台灣高溫剩下約14度，其他約20度，中南部則是初七才開始轉冷，而初七、初八（28到29日）是這波冷空氣最強時刻，中部以北最低溫下探8到9度，其他10到11度，沿海空曠地區則有機會出現6到7低溫。

至於高山是否會降雪？趙竑指出，由於這波寒流偏乾，若水汽與低溫配合，27、28日在北部與宜蘭的2千公尺以上，有機會降雪，其他地區機率較低，其中雪山機會較高，太平山可能有機會。

趙竑表示，明天寒流南下，各地天氣轉冷，一開始水汽稍多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，之後水汽減少，初七剩下東半部有局部短暫雨，大台北有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，初八各地大多為晴到多雲，只有花東有零星短暫雨。

▲▼明起寒流再度南下，天氣轉冷。（圖／氣象局提供）

▲▼明起寒流再度南下，天氣轉冷，最低溫下探6度。（圖／氣象局提供）

▲▼明起寒流再度南下，天氣轉冷。（圖／氣象局提供）

下周一上班日（30日）寒流逐漸減弱，趙竑表示，各地氣溫逐漸回升，但下周一清晨氣溫仍低，低溫約10到12度，中南部日夜溫差大，下周一到下周三各地大多為晴到多雲，僅花東有零星短暫雨。

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