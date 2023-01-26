蕭美琴可望返台接外交部長　傳吳釗燮「已在打包」

記者黃翊婷／綜合報導

前副總統陳建仁點頭接任閣揆，內閣人事又傳出新進展，前桃園市長鄭文燦有望接手副閣揆，前基隆市長林右昌出任內政部長，行政院祕書長李孟諺、交通部長王國材留任，外交部長吳釗燮可能與駐美代表蕭美琴互換。據了解，吳釗燮已經在打包收拾物品。

▲蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

總統蔡英文在農曆春節期間啟動內閣徵詢作業，並成功說服陳建仁出任行政院長，預計今日（26日）就會對外宣布相關人事。至於內閣人事進展，副閣揆可能由鄭文燦擔任，內政部長由林右昌出任，行政院祕書長李孟諺、交通部長王國材留任，行政院發言人則由內政部次長陳宗彥接任。

根據《中國時報》報導，外交部長吳釗燮與駐美代表蕭美琴可能會互換職位，外交部前發言人歐江安擔任駐紐西蘭代表、與吳釗燮一同進入外交部的機要祕書調任駐日代表處，2人的職位調動被視為是吳釗燮即將離任的徵兆，傳聞吳釗燮已經在打包收拾物品。

不過，關於吳釗燮與蕭美琴可能互換職位一事，去年底就在外交圈掀起熱議，當時吳釗燮曾回應沒有聽說過這方面的事情。如今陳建仁確定組閣，這件事情再度受到外界重視，但尚未獲得相關單位證實。

▲吳釗燮。（資料照／外交部提供）

此外，《紐約時報》日前在報導中提到，蕭美琴雖然沒有正式頭銜，嚴格來說並非大使，卻是當今華盛頓最有影響力的外國大使之一，除了幾乎每天與拜登政府高階官員通話，與國會兩黨領袖也有聯繫。前路透社記者喬伊斯（Joyce）甚至在臉書上PO文稱讚蕭美琴有一種堅毅不服輸的表情，期待有朝一日，她能成為台灣第二位女總統。

蕭美琴過去曾擔任立法委員，但在民進黨11寇事件中被圍剿，最終沒有擠進初選，後來她在2010年獲得徵召，投入花蓮縣立委補選，僅小輸國民黨對手6000票，之後於不分區拿下一席，持續耕耘花蓮，並於2016年勝選成為花蓮地方立委；接著，她在2020年大選時輸給前縣長傅崑萁，隨後獲得蔡英文委任為國家安全會議諮詢委員，同年6月被任命為中華民國駐美國代表。