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台南大年初五百業開工大吉　民宿訂位滿滿一房難求

▲台南今日初五開工日依舊陽光和煦氣候宜人，不受冷氣團與狂風來搗亂，也非常適合來台南迎財神旅遊行春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南今日初五開工日依舊陽光和煦氣候宜人，不受冷氣團與狂風來搗亂，也非常適合來台南迎財神旅遊行春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初五開工日大吉，從初一至今，許多大型宮廟如台灣王爺總廟南鯤鯓運勢籤多已抽出，顯示今年各行各業運勢漸入佳境國泰民安，市長黃偉哲表示，初五開工日依舊陽光和煦氣候宜人，不受冷氣團與狂風來搗亂，非常適合來台南迎財神旅遊購物抽新房，來台南消費登錄發票，就有機會直接移居台南擁有自己的家。

台南市政府觀光旅遊局郭貞慧表示，春節來台南活動玩不完，除了廟宇燈會等傳統文藝深度體驗導覽，還有湖光山色、濱海、風景美拍與親子等多樣行程，26日台南民宿的整體訂房率已高達9成8一房難求。

▲台南今日初五開工日依舊陽光和煦氣候宜人，不受冷氣團與狂風來搗亂，也非常適合來台南迎財神旅遊行春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大年初四湧進各景點的觀光人潮更勝初一到初三，市區熱門國華海安商圈、小西門商圈、南紡商圈及赤崁樓與孔廟文化園區周邊等景點一樣熱鬧滾滾，總計吸引了逾22萬遊客。安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街也有近9萬人潮走訪。適合闔家戶外健行賞花郊遊的景點關子嶺風景區、梅嶺風景區、虎頭埤風景區、烏山頭水庫風景區、柳營尖山埤渡假村、十鼓仁糖文創園區、山上水道博物館及左鎮化石園區也有逾5萬人參觀。鹽水月津港燈節初四也有逾5萬人到體驗小鎮風光夜晚靜謐亮眼的燈光饗宴。CP值最高的頑皮世界野生動物園，精彩的生態互動活動加上新開幕新型遊樂設施的守護者星際訓練館，創連續二日都有破萬人入園親子同樂的佳績。

初五一早維持初四的旅遊熱潮，國華海安商圈、安平老街、鹽水老街、新化老街赤崁樓與孔廟文化園區周邊也湧進逾5萬人逛街購物。關子嶺風景區一早上也有逾5千人登山遊賞享受在地美食。頑皮世界野生動物園早上就有逾3千人入園與動物互動。

▲台南今日初五開工日依舊陽光和煦氣候宜人，不受冷氣團與狂風來搗亂，也非常適合來台南迎財神旅遊行春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

十鼓文創園區於新春期間推出新設施-闇影者(親子專屬)及新打卡景點-魔法彩虹街，園區內分成四大主題，包含欣賞鼓樂饗宴、魔法文創空間、挑戰極限體驗、特色風味餐飲，除了欣賞世界級鼓樂表演，也有各種極限挑戰設施及美食，自春節至今共計吸引近2萬名遊客蒞臨。台灣歷史博物館運用國文庫2.0中年節氣氛的素材，包含飲食器具、兔子形象與賀年卡等元素，推出具創意與包容性的活動，展館內還設置「兔兔來了」主題拍照打卡區，自春節開始一路展出到2月12日，自春節(1月20日)起至今共計吸引超過1萬名遊客到訪參觀。台南市陶藝學會藝術家及府城盆景賞玩協會，一直到初八(1月29日)期間，每日皆在延平郡王祠展出陶藝盆景，現場不僅有解說示範，還能動手捏陶，教導遊客欣賞一樹一盆、一石一景，感受小小盆中的大大世界。

▲台南今日初五開工日依舊陽光和煦氣候宜人，不受冷氣團與狂風來搗亂，也非常適合來台南迎財神旅遊行春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府觀光旅遊局表示，預估出遊車潮會持續至初七(1月28日)，而台南市區8小時平均交通量也預期將成長一成，除了國道春節疏運措施外，市府於安平、梅嶺、六甲落羽松、菁寮老街及鹽水月津港等地皆有安排接駁車供民眾搭乘使用。

過年期間來台南商圈及旅遊景點消費購物還能參加台南購物節，只要在2月28日前將台南消費滿百元發票登錄購物節官網，就有機會抱走豐富大獎，自1月起加碼推出「周周抽光陽電動機車」活動，汽車得主即將在2月5日揭曉、價值近千萬的全新美屋也即將於3月5日抽出。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上2023台南行春網、台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

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