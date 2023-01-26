台南陽光普照好天氣　初三市區、景點遊客逾30萬人次

▲年假期間雖有冷氣團來襲，台南卻是陽光普照春風徐徐，戶熙來人往的遊客人潮穿梭在懷舊的巷弄，探尋獨特的古早年味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年史上最長春節年假有10天，台南市長黃偉哲表示，台南富有年節文化且好吃又好玩，在年節期間活動滿檔，從早上的花海、下午的市集活動到晚上的燈會，讓一整天都活力滿滿並且增進親子感情，歡迎民眾多把握最後休假充電歡樂時刻，一同闔家出遊，期望大家都能來台南好好的放鬆，為新的一年好好充電。

台南市政府觀光旅遊局郭貞慧表示，年假期間雖有冷氣團來襲，台南卻是陽光普照春風徐徐，戶外曬曬太陽立即驅走寒意，遊客出遊興致大增，熙來人往的遊客人潮穿梭在懷舊的巷弄，探尋獨特的古早年味。據觀旅局統計，大年初三整天有逾30萬人次湧入台南景區及街區遊玩；安平老街、新化老街及鹽水老街人潮超過6萬人次，另外月津港燈節有4萬人次，小西門及國華海安商圈街區周邊也有8萬人次遊客。

初四早上，台南依舊豔陽高照，非常適合到戶外走春。據觀旅局統計，今日早上遊客人潮是連假以來最多的，甚至還比初一早上增加約1成。十鼓文化園區在新春期間也舉辦「2023十鼓節 Ten Drum Festival ∕ 愛旺兔GO」系列活動，有多組氣勢滂沱的打擊團體演出，今天早上就有逾1200人次入場，小朋友最愛的頑皮世界野生動物園也有3200人一早就入園參觀，近距離與動物互動。市區的國華海安商圈、孔廟園區、小西門商圈及南紡購物中心等市區商圈，一早就共有3萬人次；鹽水老街、菁寮老街、新化老街及安平老街也是人潮洶湧，共有近1.5萬人次。遊客都趁好天氣一早就出門踏青，台南各街區及景區人潮不斷熱鬧滾滾。

接下來還有4天假期，可以趕緊抓住春節假期尾巴出門旅遊。沿海的北門遊客中心、井子腳鹽田及七股鹽山了解台南特有的曬鹽文化，還能與戴草帽的海賊王一同拍照留念，也可以到山區的六甲落羽松拍攝宛如國外景致的網美照，再到烏山頭水庫住宿遊船欣賞珊瑚台美景，或者到室內的台南美術館及奇美博物館欣賞充滿藝術氣息的各式特展；另外藍晒圖文創園區及小西門也有多場市集延續到年節最後一天，有多組充滿童趣的表演團體與現場的民眾互動，街頭藝人表演更讓小朋友充滿驚喜。

觀旅局郭貞慧局長提醒，過年連假景點人潮眾多，如果想避免人擠人，白天可以到梅嶺風景區、關子嶺風景區及虎頭埤風景區等郊外景點踏青。下午到鹽水老街、菁寮老街、安平老街或者新化老街等老街區體驗傳統年味、晚上接著參加月津港燈、普濟殿燈會或者龍崎光節空山季，晚上留宿台南感受光之饗宴，吃台南特色夜間美食當宵夜，第二天到市區覓食小吃填飽肚子再回家。出遊期間各景區周邊人車擁擠，詳細人潮燈號及更多旅遊資訊，可上台南旅遊網( http://www.twtainan.net/ )查詢。