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舉重精靈方莞靈　從奧運殿堂回到啟蒙地台南訓練

▲「舉重精靈」之稱的台南女將方莞靈，在2020年東京奧運女子舉重49公斤級拿下第4名，繼運動員最高殿堂之後，方莞靈返回啟蒙之地台南訓練，將參加2023年全國運動會，希望將金牌留在台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「舉重精靈」之稱的台南女將方莞靈，在2020年東京奧運女子舉重49公斤級拿下第4名，繼運動員最高殿堂之後，方莞靈返回啟蒙之地台南訓練，將參加2023年全國運動會，希望將金牌留在台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有「舉重精靈」之稱的台南女將方莞靈，在2020年東京奧運女子舉重49公斤級，以抓舉80公斤、挺舉101公斤的成績拿下第4名，繼運動員最高殿堂之後，方莞靈返回啟蒙之地台南訓練，也將參加2023年全國運動會，希望將金牌留在台南，黃偉哲市長也勉勵莞靈能夠再次突破，刷新紀錄！

▲「舉重精靈」之稱的台南女將方莞靈，在2020年東京奧運女子舉重49公斤級拿下第4名，繼運動員最高殿堂之後，方莞靈返回啟蒙之地台南訓練，將參加2023年全國運動會，希望將金牌留在台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，方莞靈從國小便離開家鄉阿里山到台南市就學，就讀東原國中時因為參加田徑短跑，優異的爆發力表現被時任黃添勇校長一眼相中，在校長熱心鼓勵及啟蒙教練林玥礽的引導下，踏入舉重的世界；起初方莞靈對於舉重訓練感到枯燥乏味，也時常抗拒，甚至在15歲時一度放棄舉重，而林玥礽教練與他約定，如果比賽結果未達預期，就准許放棄舉重，此做法反而燃起莞靈的勝負慾，在2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽中一舉拿下金牌，打敗許多比她資深的選手。這場賽事成績改變莞靈看待舉重運動的視野，帶給她更多的熱忱與興趣，促使她毅然專心投入訓練，不間斷突破自我。

▲「舉重精靈」之稱的台南女將方莞靈，在2020年東京奧運女子舉重49公斤級拿下第4名，繼運動員最高殿堂之後，方莞靈返回啟蒙之地台南訓練，將參加2023年全國運動會，希望將金牌留在台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步表示， 2020年的東京奧運是國人首度看到莞靈耀眼的1年，但在斐然的成績表現下，是許多刻苦的磨練鎖推砌出來的，2018年莞靈雖取得亞運資格，但比賽前夕的一場車禍，造成左腳膝蓋被大燈碎片劃出12公分的傷勢，即便當時眾人力勸放棄賽事，然而莞靈依舊秉其堅毅地不饒的決心出席比賽，雖然結果不如預期，卻讓他的心理素質愈發強大。

▲「舉重精靈」之稱的台南女將方莞靈，在2020年東京奧運女子舉重49公斤級拿下第4名，繼運動員最高殿堂之後，方莞靈返回啟蒙之地台南訓練，將參加2023年全國運動會，希望將金牌留在台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市體育局長陳良乾表示，在東京奧結束後，市府即積極媒合民間企業的力量，與億載會合作，每月挹注方莞靈3萬元的培訓津貼，希望他能無後顧之憂地專注於訓練，逐步調整步伐、備戰2024巴黎奧運。2023年全國運動會將由台南市舉辦，也是巴黎奧運的前哨戰，將回到方莞靈與林玥礽教練相知相惜的主場，相信師徒情深的兩人，定能為台南爭取好成績。2023年全國運動會即將在10月21日到26日舉辦，邀請大家一同來台南為選手們加油打氣！

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