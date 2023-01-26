旺兔順利　黃偉哲邀請民眾新年揪團品嘗台南鮮蚵

▲市府農業局2022年回收蚵棚處理工作績效卓著，還給市民朋友乾淨的海岸環境，黃偉哲竭誠邀請民眾過年期間前來台南旅遊，品嘗最好吃的「台南蚵」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

浮筏式牡蠣養殖是台南市沿岸漁業焦點產業，黃偉哲市長指出目前養蚵漁民約200人，使用竹子編製的蚵棚來養殖牡蠣，是目前養殖效率最好方式之一，養殖水域涵蓋安南、安平及南區超過1400公頃，產季從每年10月至隔年6月，年產量約5700公噸產值超過6.27億元，相關產業人數達數萬人。

黃偉哲表示，過去每年4月到6月的蚵棚回收期以及7月至9月的蚵棚編制期，漁民把回收的廢棄蚵棚或編制中的竹棚放置在台南市海岸，衍生髒亂問題。然而在市府農業局（漁港所）積極督導管理下，2022年回收蚵棚處理工作績效卓著，還給市民朋友乾淨的海岸環境。

另外，市府農業局（漁港所）也加強蚵棚編制區的環境清潔督導工作，一有髒亂情形立即督促漁民改善，並於2022年11月完成編制後，立即將海岸回復成原有乾淨整潔的狀態，針對去化後之蚵棚竹材除作為鍋爐燃料或有機肥外，亦與龍崎區農會合作開發海竹炭除臭包與竹醋液商品，達循環經濟效益。

農業局長李建裕指出，台南市浮筏牡犡養殖水域在冬季因有七股潟湖做為屏障，擋住東北季風來襲，使得牡蠣得以避寒、快速生長，比起其他縣市牡蠣，目前在農曆年前是本市中蚵產量盛產期。

黃偉哲竭誠邀請民眾過年期間前來台南旅遊，並品嘗最好吃的「台南蚵」，體驗不一樣的台南美食海鮮之旅！市府也會持續輔導漁民落實各項政策，共同營造台南市適宜民眾遊憩及友善漁業資源永續發展的海洋環境，並留給後代子孫乾淨的海洋。