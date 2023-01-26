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集1.8億善款+12年籌建　家扶全國首座兒少培力館於南投落成啟用

▲各方募集逾1.8億善款打造的南投家扶兒少培力館於1月中啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲各方募集逾1.8億善款打造的南投家扶兒少培力館於1月中啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

家扶中心集合各界善款1.8億元並歷經12年籌備、施工，全國首座「南投家扶中心兒少培力館」終於在1月中旬落成啟用；縣長許淑華指出，兒少培力館為南投家扶1900戶、3000多個孩子與家長提供多元團體活動及才藝課程，可望幫助弱勢家庭適性發展、擁有更多機會發揮潛能，從原本接受服務，變成服務他人，重新翻轉生活、早日脫離貧窮。

南投家扶中心兒少培力館落成啟用典禮於14日舉辦，當天從所有節目、接待服務到引導貴賓參訪培力館多元服務內容，全由家扶兒和家扶中心輔導社工志工協力執行，還現煮咖啡饗客，讓許淑華喝了連聲稱讚「煮得超越職業水準」；前縣長林明溱、縣府社勞處長林志忠、縣議員林儒暘和簡千翔、南投市長張嘉哲及立委馬文君秘書陳啟昭，及眾多長期支持家扶中心的社團及個人都出席與會。

▲各方募集逾1.8億善款打造的南投家扶兒少培力館於1月中啟用。（圖／南投縣政府提供）

南投家扶扶幼主委陳學堂指出，兒少培力館從開始規劃籌備至今歷時12年，光興建工程也耗時3年，從購地到建設全部花費1.8億元，都來自各界善心大眾及社團的捐款，包括除林明溱於縣長任內克服萬難、核定縣府捐助200萬元，所有家扶人都感恩在心；家扶基金會董事蕭文龍、執行長周大堯亦指出，家扶兒少培力館從南投跨出第一步，希望未來各地家扶也能陸續設立。

▲各方募集逾1.8億善款打造的南投家扶兒少培力館於1月中啟用。（圖／南投縣政府提供）

家扶中心指出，南投家扶兒少培力館將規劃多元團體活動及課程，如職人講座、美學生活體驗、才藝養成、創意發想課程、技職培育、市集活動及運動比賽等，以開放、彈性且舒適的環境，讓兒少參與並專注學習，也藉由一樓「Early，兒力而立」的實習區塊，展現自己所學，並透過與他人互動建構社會適應與應變能力。

南投家扶中心主任魏季李指出，兒少的全人發展是該中心的主要目標，也著重家庭服務，讓家長能跟兒少同步成長、有助於家庭氛圍及動能的提升，因此培力館提供平台及課程，幫助家庭有機會發揮潛能。

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