北韓首都「封城5天」是真的！俄使館上傳公文　證實呼吸道病例暴增

▲北韓平壤25日封城前，民眾於22日農曆新年初一前往萬壽山瞻仰已故領導人金日成、金正日銅像。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

儘管北韓（朝鮮）去年8月早就宣布戰勝新冠肺炎、解除防疫措施，但今年1月流感等呼吸道傳染疾病患者人數卻突然暴增，導致外傳當局宣布首都平壤封城5天、居民一天內須測量4次體溫。儘管北韓當局尚未透過媒體發佈任何消息，但俄羅斯大使館卻透過臉書上傳北韓政府公文，證實此消息為真。

根據韓媒《News1》，俄羅斯駐北韓大使館於台灣時間25日下午3時透過臉書發文，同時上傳一張以朝鮮民主主義人民共和國外務省儀禮局為名義的公文相片，該份公文首先問候派駐在平壤的各國外交使館與國際機構，接著坦承隨著進入冬季後流感等呼吸道傳染病患者增加，國家非常防疫司令部宣布採取以下措施。

報導指出，根據北韓防疫當局發布的措施，所有滯留在首都平壤的居民、外國駐平壤大使館相關人員與車輛移動等受到限制，被稱為「特別措施」的封城令從25日0時起生效、至29日凌晨結束，效期長達5天，之後將視疫情演變來決定是否延長3天，所有人員一天內必須測量4次體溫，並向防疫當局通報，體溫高的人則需另行通報。

▲北韓向各國使館、國際機構發佈公文，證實境內呼吸道疾病感染人數暴增的消息為真。（圖／翻攝自俄駐朝大使館臉書）

根據美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》，先前曾有來自平壤的內部消息人士透露，為因應流感等呼吸道傳染疾病感染者人數暴增，北韓將針對首都平壤實施長達5天的封鎖，當地民眾甚至提早開始囤積物資。

《News1》指出，儘管外界一度認為此次北韓下達平壤封鎖令恐怕與新冠肺炎疫情再度擴散有關，但北韓官媒尚未發出任何一篇相關報導、當局也未發表正式立場，而北韓外交單位發出的公文內容對於「新冠肺炎」更是隻字未提。

不過，俄羅斯駐北韓大使館在立場上長期以來擔任北韓官方的「代言人」，因此這次透過臉書對外公開北韓公文，有可能是為了防堵外界的不當猜測。

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